Минобороны России сообщило, что обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел по формуле 205 на 205. По данным ведомства, освобожденные российские военные доставлены на территорию Беларуси.

Сделку организовали при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

О состоявшемся обмене ранее сообщили российские телеграм-каналы. Некоторые из них опубликовали списки освобожденных военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обмен. Он опубликовал фотографии украинских военных, вернувшихся из плена.

«Мы вернули их. И я благодарю всех, кто работал над этим обменом. Спасибо партнерам, прежде всего Объединенным Арабским Эмиратам, за посредничество и помощь. Спасибо тем, кто неравнодушен и продолжает говорить об украинцах в плену», — отметил Зеленский.

Предыдущий обмен состоялся 19 апреля. Тогда стороны вернули по 246 человек. Кроме того, Украина получила 31 раненого военнослужащего в обмен на 15 российских раненых.

По словам Зеленского, с начала полномасштабной войны Украина вернула из плена 4552 человека — как военных, так и гражданских. Также регулярно проходят обмены телами погибших.