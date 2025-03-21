ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Кто нарушил обещание не трогать энергетику?
В Курской области сгорела газоизмерительная станция «Суджа» — единственная точка экспорта российского газа в Европу через Украину
Кто нарушил обещание не трогать энергетику?
В Курской области сгорела газоизмерительная станция «Суджа» / User Upload
21 марта 2025 г.

В ночь на 21 марта в Курской области загорелась газоизмерительная станция «Суджа», через которую ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу. По утверждению российских телеграм-каналов, удар по станции нанесли Вооруженные силы Украины.

Российские блогеры пишут о мощном взрыве. По данным телеграм-канала «Два майора», станция была полностью уничтожена. Военкор Юрий Котенок утверждает, что огненный столб был виден за десятки километров.

При этом украинский Генштаб опроверг обвинения, назвав информацию о причастности ВСУ попыткой дискредитации на фоне переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Киев утверждает, что станция была обстреляна российской артиллерией, чтобы спровоцировать очередную волну обвинений. В Генштабе напомнили, что ранее Россия сама наносила удары по станции «Суджа» управляемыми авиационными бомбами.

Город Суджа находился под контролем украинской армии с августа 2024 года. 12 марта Минобороны РФ заявило о восстановлении контроля над городом.

Газоизмерительная станция «Суджа» была последней действующей точкой транзита российского газа в Европу через Украину. С 1 января Украина отказалась продлевать контракт, и поставки были остановлены.

Ранее российский газ также шел через станцию «Сохрановка», но с мая 2022 года Украина прекратила прием топлива по этому маршруту.

Официальных комментариев от российских властей и Минобороны РФ по поводу удара и пожара на станции не поступало.

Инцидент произошел после переговоров президента США Дональда Трампа с президентами Украины и России. Владимир Путин, по данным Кремля, согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ. Зеленский после разговора с Трампом также поддержал взаимный отказ от атак.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us