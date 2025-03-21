В ночь на 21 марта в Курской области загорелась газоизмерительная станция «Суджа», через которую ранее осуществлялся транзит российского газа в Европу. По утверждению российских телеграм-каналов, удар по станции нанесли Вооруженные силы Украины.

Российские блогеры пишут о мощном взрыве. По данным телеграм-канала «Два майора», станция была полностью уничтожена. Военкор Юрий Котенок утверждает, что огненный столб был виден за десятки километров.

При этом украинский Генштаб опроверг обвинения, назвав информацию о причастности ВСУ попыткой дискредитации на фоне переговоров о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Киев утверждает, что станция была обстреляна российской артиллерией, чтобы спровоцировать очередную волну обвинений. В Генштабе напомнили, что ранее Россия сама наносила удары по станции «Суджа» управляемыми авиационными бомбами.

Город Суджа находился под контролем украинской армии с августа 2024 года. 12 марта Минобороны РФ заявило о восстановлении контроля над городом.

Газоизмерительная станция «Суджа» была последней действующей точкой транзита российского газа в Европу через Украину. С 1 января Украина отказалась продлевать контракт, и поставки были остановлены.

Ранее российский газ также шел через станцию «Сохрановка», но с мая 2022 года Украина прекратила прием топлива по этому маршруту.

Официальных комментариев от российских властей и Минобороны РФ по поводу удара и пожара на станции не поступало.

Инцидент произошел после переговоров президента США Дональда Трампа с президентами Украины и России. Владимир Путин, по данным Кремля, согласился на 30-дневный отказ от ударов по украинским энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ. Зеленский после разговора с Трампом также поддержал взаимный отказ от атак.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.