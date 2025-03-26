Россия во вторник категорически отвергла возможность передачи контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) Украине или какой-либо другой стране, назвав это «невозможным». Об этом говорится в заявлении МИД РФ, в котором подчеркивается, что станция является «российским ядерным объектом», а все ее сотрудники — граждане России.

Накануне президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудили по телефону вопросы энергетики, включая ситуацию вокруг ЗАЭС. По данным Белого дома, Трамп предложил помощь США в управлении украинскими АЭС, отметив, что «американское владение этими станциями может стать наилучшей защитой инфраструктуры». Однако, как сообщил позже Зеленский, тема собственности ЗАЭС в разговоре не поднималась — шла речь о модернизации и инвестициях.

МИД РФ также исключил возможность совместного управления станцией, в том числе с участием международных организаций, сославшись на отсутствие таких прецедентов в мировой практике. В ведомстве заявили, что в условиях «саботажной активности» и тесного сотрудничества НАТО с Украиной даже временное присутствие представителей других стран на ЗАЭС невозможно.

Крупнейшая в Европе атомная электростанция находится под российской оккупацией с марта 2022 года. С сентября того же года на объекте постоянно работают наблюдатели МАГАТЭ. Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в обстрелах района станции, что вызывает опасения по поводу потенциальной ядерной катастрофы.