Министерство здравоохранения правительства на территории, контролируемой движением хуситов, сообщило о 123 погибших и 247 раненых мирных жителях в результате американских авиаударов по Йемену с 16 марта 2025 года.

По данным ведомства, в результате недавнего удара по заводу «Ас-Сувари» в районе Бани Матар в Сане погибли 6 человек. Еще 30, включая 5 детей, получили ранения.

В заявлении министерства атаки названы «очередным военным преступлением, совершенным силами оси США и Израиля». Хуситы считают их нарушением международного права и действующих конвенций.

Как пишут американские СМИ, Вашингтон «одобрил планы наземной операции против группировки», которая начнется с юга и востока, где базируется международно признанное правительство страны, а также вдоль побережья и может включать поддержку военно-морских сил Саудовской Аравии и США.

Действовать планируется в основном через местные силы при поддержке Саудовской Аравии и ОАЭ. Однако участие Эр-Рияда и Абу-Даби все же под большим вопросом, учитывая, что они соблюдают перемирие с хуситами.

Ситуация в Йемене обострилась после заявления лидера движения Абдулмалика аль-Хуси 7 марта. Он предупредил, что хуситы возобновят «военно-морские операции» против Израиля, если доставка гуманитарной помощи в Газу не будет восстановлена в течение четырех дней.

15 марта президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что отдал приказ о «массированной атаке» против хуситов.

В ответ Абдулмалик аль-Хуси заявил, что целью их ударов станут американские самолеты и военные корабли. Он также пригрозил, что блокировка судоходства затронет и США, если атаки продолжатся.