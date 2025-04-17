ПОЛИТИКА
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Москва объяснила применение силы в отношении мигрантов
МИД России объяснил применение силы при задержании мигрантов в московской бане «Бодрость» тем, что иностранцы оказали сопротивление
Москва объяснила применение силы в отношении мигрантов
МИД России объяснил применение силы при задержании мигрантов / Reuters
17 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел России прокомментировало применение силы в ходе рейда в московской бане «Бодрость». Как передает РИА Новости, в ведомстве заявили, что действия силовиков были обусловлены сопротивлением со стороны иностранных граждан.

«По имеющейся информации в ходе операции иностранные граждане оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. По этой причине в отношении этих иностранцев были применены соответствующие меры. При этом работники наших силовых ведомств действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством», — подчеркнули в МИД России.

В министерстве добавили, что операция была плановой и не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны. Всего были задержаны 59 иностранных граждан, из которых 25, по данным российских властей, нарушили миграционное законодательство. Также сообщается, что некоторые из них подозреваются в связях с «радикальными группировками».

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева на встрече с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой выразила обеспокоенность действиями силовиков.

«При просмотре видеокадров возникают вопросы о соразмерности и обоснованности применения силы во время массового задержания граждан КР сотрудниками правоохранительных органов. Любые меры административного или силового характера в отношении кыргызстанцев должны применяться с соблюдением гарантий процессуальных прав, международных обязательств. Кыргызстан является полноправным членом Евразийского экономического союза», — заявила Джаманбаева.

Москалькова в ответ заявила, что уже обратилась по этому поводу в российскую прокуратуру и миграционные органы, которые начали проверку инцидента.

В связи с произошедшим российский посол Сергей Вакунов был вызван в МИД Кыргызстана, где ему вручили ноту с требованием разъяснений. Бишкек также призвал Москву принять действенные меры для защиты прав своих граждан и не допускать подобных ситуаций, способных навредить союзническим отношениям.

Представительство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана в Москве направило официальные обращения в Генеральную прокуратуру РФ, МВД России, прокуратуру Москвы, российскому омбудсмену и в другие инстанции с просьбой дать правовую оценку действиям силовиков.

10 апреля в московской бане «Бодрость» произошло массовое задержание граждан Кыргызстана с применением силы.

Видео с места происшествия распространилось в соцсетях. На кадрах видно, как людей заставляют лечь на пол и закладывают руки за спину.

В результате рейда были задержаны 24 человека. Некоторым из них назначили штрафы за нарушение миграционного законодательства. Двое из них по-прежнему остаются в изоляторе временного содержания. После завершения процедур они будут депортированы.

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