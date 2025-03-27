ПОЛИТИКА
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«Свободу Рюмейсе»: протестующие вышли на улицы в США
В США прошла акция протеста после задержания турецкой студентки Рюмейсы Озтюрк сотрудниками иммиграционной службы
«Свободу Рюмейсе»: протестующие вышли на улицы в США
Протест против задержания Рюмейсы Озтюрк / Reuters
27 марта 2025 г.

В штате Массачусетс сотни активистов вышли на акцию протеста против задержания турецкой докторантки Рюмейсы Озтюрк сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Митинг организовала активистская группа «Коалиция за освобождение Палестины». Он прошел в парке Паудер Хаус. Участники акции держали плакаты с надписями «Свободу Рюмейсе» и «Мы рядом с Рюмейсой». Протестующие потребовали немедленного освобождения задержанной.

Озтюрк задержали вечером 25 марта, когда она выходила из дома, чтобы отправиться на ифтар. По данным очевидцев, на месте инцидента были слышны громкие возражения Озтюрк. Все происходящее попало в объектив камер.

Адвокат отметила, что Озтюрк имела действующую визу F-1 и училась в аспирантуре Tufts University. По ее словам, преследование могло быть связано с критической статьей о политике Израиля, опубликованной ранее и размещенной на сайте Canary Mission.

Сейчас Озтюрк удерживается в центре временного содержания в Луизиане. Ее местонахождение подтверждено через базу ICE Locator, однако, по словам адвоката, с ней не удается установить контакт.

Посольство Турции в Вашингтоне выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что «внимательно следит за ситуацией с задержанием нашей гражданки Рюмейсы Озтюрк в Бостоне» и что «семья Озтюрк регулярно информируется». Также посольство заявило о проведенных контактах с Госдепартаментом США, ICE и другими ведомствами.

«Прилагаются все усилия для оказания необходимой консульской и юридической поддержки с целью защиты прав нашей гражданки», — говорится в заявлении турецкой дипмиссии.

Задержание Озтюрк произошло на фоне давления со стороны администрации президента Дональда Трампа на студентов, выступающих в поддержку Палестины.

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