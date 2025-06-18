Президент Франции Эммануэль Макрон в среду призвал Израиль прекратить удары по объектам в Иране, не связанным с ядерной деятельностью или баллистическими ракетами.

Выступая на заседании совета национальной безопасности, он «отметил свою обеспокоенность нынешней эскалацией, когда израильские удары все чаще поражают цели, не связанные с ядерной или баллистической программой Ирана, и растущим числом жертв среди гражданского населения в Иране и Израиле».

Макрон заявил, что «необходимо срочно прекратить эти военные операции, которые создают серьезные угрозы для региональной безопасности». Франция планирует вместе с европейскими партнерами предложить переговорное решение для прекращения конфликта между Ираном и Израилем.

Французский лидер поручил министру иностранных дел Жан-Ноэлю Барро разработать в ближайшие дни «инициативу с близкими европейскими партнерами, которая предложит требовательное переговорное урегулирование для прекращения конфликта».

Накануне Макрон выступил против насильственного свержения иранского режима, предупредив о потенциально дестабилизирующих последствиях на Ближнем Востоке.

«Самой большой ошибкой сегодня было бы попытаться осуществить смену режима в Иране военными средствами, потому что это привело бы к хаосу», — заявил Макрон журналистам в последний день саммита G7 в Канаде, предупредив, что «никто не может сказать, что будет дальше». «Мы никогда не поддерживаем действия по региональной дестабилизации», — добавил он.

Французский президент упомянул принудительную смену режимов, осуществленную США и союзниками по НАТО в Ираке и Ливии, как прошлые ошибки, которые не следует повторять. «Разве мы коллективно не видели последствий, которые это имело в регионе и других местах? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ираке в 2003 году, было хорошей идеей? Кто-нибудь думает, что то, что было сделано в Ливии в предыдущем десятилетии, было хорошей идеей? Нет», — сказал Макрон, отметив, что странам региона не нужен «хаос».

Заявления Макрона прозвучали на фоне растущих опасений относительно возможного присоединения США к военной кампании Израиля в Иране. Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп действительно рассматривает такой вариант.

Возвращаясь в США, Трамп заявил, что хочет «настоящего окончания» конфликта и что он «не особо настроен на переговоры». Ранее Трамп раскритиковал Макрона за предположение, что американский лидер покидает G7 рано для завершения перемирия между Израилем и Ираном. Трамп сказал, что французский президент «всегда ошибается» и что он не ведет переговоры о перемирии.

Макрон заявил, что его не обидели нападки Трампа, назвав его комментарий «инцидентом». «Это меня не трогает», — сказал Макрон, подчеркнув, что у Трампа были «очень дружеские слова» в его адрес во время остальной части саммита. Французский президент, однако, утверждал, что Трамп сказал ему, что работает над возможным прекращением огня. «Несомненно, произошла смена мнения. Но я не несу ответственности за смену мнения американской администрации», — сказал Макрон.