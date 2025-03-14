Американские законодатели столкнулись с критическим дедлайном: до полуночи 14 марта им необходимо утвердить резолюцию о продолжении финансирования правительства, иначе стране грозит частичная остановка его работы.

«Демократам нужно решить, поддержат ли они законопроект о финансировании, поступивший из Палаты представителей, или допустят закрытие правительства. Пока что кажется, что они планируют второе», – заявил лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун.

Для принятия законопроекта требуется 60 голосов, что делает поддержку как минимум восьми демократов необходимой. Однако лидер демократического меньшинства Чак Шумер раскритиковал предложенную версию бюджета, назвав ее односторонней инициативой республиканцев.

Демократы опасаются, что временное финансирование позволит администрации Дональда Трампа продолжить масштабные реформы, включая изменение социальных программ.

«Этот республиканский законопроект просто дает Илону Маску больше ресурсов и инструментов для демонтажа крупных составляющих федерального правительства», – заявил сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

Палата представителей, где большинство у республиканцев, во вторник уже утвердила резолюцию, однако Сенат не спешит поддерживать этот вариант. Спикер Майк Джонсон настаивает, что продление финансирования на семь месяцев позволит Белому дому продолжить реформы, направленные на сокращение государственных расходов.

В центре дискуссий – Департамент эффективности правительства (DOGE), инициатива Трампа, направленная на выявление мошенничества и расточительства в федеральных ведомствах. Однако аналитики предупреждают, что DOGE может стать инструментом для масштабного урезания программ социальной поддержки.