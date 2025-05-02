ПОЛИТИКА
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Европа наносит полумиллиардный удар по TikTok
Регулятор ЕС оштрафовал платформу на рекордную сумму и угрожает фактической блокировкой за утечку данных в Китай
Европа наносит полумиллиардный удар по TikTok
/ Reuters
2 мая 2025 г.

TikTok получил рекордный штраф в 530 млн евро от ирландского регулятора по защите данных (DPC) за нарушения в обращении с пользовательской информацией. Основной претензией стало то, что личные данные европейцев, к которым имел удаленный доступ персонал в Китае, не защищены в соответствии с требованиями соответствующего закона ЕС (GDPR).

Компания, принадлежащая китайской ByteDance, настаивает, что использует юридически признанные «стандартные договорные положения» для ограниченного доступа и подчеркивает: ни одного запроса от китайских властей она не получала. Однако DPC заявила, что TikTok не смог доказать невозможность вмешательства Пекина на основании законов о контрразведке.

Выяснилось, что часть данных все же хранилась в Китае вопреки прежним заявлениям компании, что усилило недоверие регулятора. Об этом заявил заместитель комиссара Грэм Дойл: TikTok в феврале 2025 года сам раскрыл эти сведения. Эти данные, по утверждению компании, позже были удалены.

Теперь, если в течение шести месяцев TikTok не обеспечит полное соответствие правилам ЕС, передача данных в Китай будет запрещена. Хотя формально это не тождественно полной блокировке TikTok в Евросоюзе, такой шаг может сделать работу приложения юридически и технически невозможной, если архитектура платформы по-прежнему будет зависеть от китайских операций. В этом случае TikTok либо будет вынужден перестроить инфраструктуру, либо уйти с рынка.

Это уже второй крупный штраф: в 2023 году TikTok заплатил 345 млн евро за нарушения при обработке детских данных. Ирландский DPC с 2018 года оштрафовал также Meta, X, Microsoft и другие IT-гиганты, чьи штаб-квартиры расположены в стране.

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