ПОЛИТИКА
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Как Евросоюз отомстит Америке?
Еврокомиссия предложила вести 25% ответные тарифы на американскую продукцию
Как Евросоюз отомстит Америке?
Флаги ЕС и США / Reuters
8 апреля 2025 г.

Брюссель перешел от слов к делу. Европейская комиссия предложила ввести ответные тарифы в размере 25% на широкий спектр американских товаров. Это прямая реакция на новые пошлины, введенные администрацией Дональда Трампа на весь экспорт ЕС в США. 

Первые меры, если их одобрят лидеры стран-членов, вступят в силу уже 16 мая, вторая волна последует 1 декабря, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Под удар попадают не только сырьевые товары, но и повседневные продукты: зубная нить, яйца, курица, колбасы, соевые бобы, миндаль и даже алмазы. В проекте раньше значились также бурбон, молочная продукция и вино — но эти позиции были исключены в последнюю минуту. 

Причина — страх перед ответным ударом США. Трамп уже пообещал ввести 200-процентные пошлины на европейский алкоголь, если ЕС решится затронуть его любимый бурбон. Особенно обеспокоены Франция и Италия — их виноделие может оказаться под прямым ударом, так как США остается для них крупнейшим рынком сбыта.

Тем временем Еврокомиссия уже с 1 апреля ограничила импорт стали на 15% и теперь рассматривает квоты на алюминий. Брюссель действует быстро и демонстративно, чтобы заставить Трампа и его окружение пойти на уступки. 

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что новая мера менее масштабна, чем озвученная ранее угроза обложить пошлинами почти весь американский экспорт на €26 млрд, — однако куда более точечная и продуманная. Она нацелена в первую очередь на республиканские штаты.

6 апреля в Люксембурге министры торговли стран ЕС собрались на экстренное совещание, чтобы обсудить единый ответ на пошлины Трампа. По словам дипломатов, Брюссель готов к переговорам, но без давления со стороны США. Среди членов союза пока нет полного согласия. Франция предлагает приостановить инвестиции в США. Италия и Ирландия призывают к умеренности. 

Голосование по тарифам назначено на 9 апреля. Если не случится чуда, ответный удар Евросоюза станет официальным.


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