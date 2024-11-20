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Лавров об ударах ATACMS: это — эскалация
Глава российского МИД назвал удары ВСУ американскими ракетами по Брянской области стремлением Запада к усугублению конфликта
Лавров об ударах ATACMS: это — эскалация
20 ноября 2024 г.

Использование ВСУ американских ракет ATACMS в Брянской области указывает на стремление Запада к эскалации конфликта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Как я могу знать, что написала NYT: правда или попытка прощупать почву? То, что сегодня ATACMS использовался в Брянске — это сигнал о том, что они хотят эскалации. Без США использовать эти ракеты невозможно, и президент [Владимир Путин] предупреждал о последствиях», — цитирует российского чиновника агентство РБК.

По информации Минобороны России, 19 ноября украинская армия использовала ATACMS для удара по Брянской области, однако, по заявлениям ведомства, пять ракет были сбиты с помощью систем ПВО.

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что ВСУ в ночь на 19 ноября уничтожили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, где хранились боеприпасы из Северной Кореи, управляемые авиабомбы, зенитные ракеты и другие снаряды.

Газета The New York Times сообщила накануне, что Вашингтон разрешил Киеву использовать эти ракеты дальностью до 300 км в ответ на предполагаемое участие войск КНДР в военных действиях в Курской области России, часть районов которой с начала августа находится под контролем ВСУ.

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