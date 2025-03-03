ПОЛИТИКА
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Хаменеи: Запад бросает своих союзников
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал поддержку Запада «миражом» и призвал страны не рассчитывать на помощь США
Хаменеи: Запад бросает своих союзников
Али Хаменеи / Reuters
3 марта 2025 г.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что поддержка Запада в отношении «государств-марионеток» — лишь иллюзия. Такое мнение он высказал в соцсети X, написав пост на украинском языке.

Хаменеи уже обвинял Вашингтон в происходящих войнах, утверждая, что США «вмешивались во внутренние дела Украины» и «устраивали цветные революции». По его мнению, ситуация с Киевом напоминает события в Афганистане.

«Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, — это мираж. Это должны понять все правительства», — написал Хаменеи.

Он призвал страны, надеющиеся на помощь США и Европы, посмотреть на нынешнее положение Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп назначил Иран врагом №1: политик приказал вновь активизировать политику «максимального давления» на Тегеран. Трамп поставил цель — сократить иранский нефтяной экспорт до нуля и предотвратить получение ядерного оружия.

По данным МАГАТЭ, Иран ускорил обогащение урана до 60%, что приближает его к оружейному уровню. Тегеран это отрицает, заявляя, что его программа носит мирный характер.

В первый президентский срок Трамп уже доводил нефтяные поставки Ирана до исторического минимума, но при Байдене они выросли до $53 млрд в 2023 году.

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