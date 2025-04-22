ПОЛИТИКА
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Немецкие радикалы объявили охоту на беженцев
Ультраправые радикалы целенаправленно атакуют мигрантов с Ближнего Востока: в Берлине количество нападений на беженцев в прошлом году выросло аж на 50%
Немецкие радикалы объявили охоту на беженцев
Количество нападений на мигрантов в Берлине выросло на 50% / Reuters
22 апреля 2025 г.

В Берлине зафиксирован резкий рост нападений на беженцев и места их проживания. Согласно официальным данным, с начала 2024 года было совершено 77 нападений на беженцев и 8 — на общежития, в которых они проживают. Для сравнения: в 2023 году зарегистрировано 32 подобных инцидента и ни одного случая нападения на жилье.

Все это происходит на фоне всплеска преступлений, совершаемых ультраправыми, и ужесточения миграционной политики в Германии, уточняет Guardian.

По данным немецкой полиции, в результате атак госпитализированы 34 человека — 16 женщин, 14 мужчин, двое детей и еще двое пострадавших, чей возраст не уточняется. Выявлены 37 подозреваемых, 11 из которых ранее уже попадали в поле зрения правоохранителей. В нападениях на приюты следствию пока не удалось найти конкретных зацепок.

«Эти данные — тревожный сигнал», — заявил депутат берлинского парламента Джиан Омар. — «Мы требуем четкой программы защиты беженцев, усиления охраны объектов, масштабной профилактической работы и решительной борьбы с праворадикальным насилием».

В Берлине проживает около 35 тыс. зарегистрированных беженцев в официальных центрах размещения и еще около 10 тыс. — во временных приютах, в том числе на территории бывших аэропортов Тегель и Темпельхоф, где условия часто критикуются как неудовлетворительные.

Число новых прибывших в январе и феврале снизилось на 35% по сравнению с 2024 годом — до 1761 человека. Больше всего мигрантов прибыли из Вьетнама, Молдовы, Афганистана, Турции и Сирии. Поток украинцев также сократился — с 2611 до 1722 человек.

На федеральном уровне власти зафиксировали 218 политически мотивированных атак на приюты для беженцев в 2024 году, по сравнению с 167 годом ранее. Однако общее число преступлений против самих беженцев в Германии снизилось с 2488 до 1905 случаев. Тем не менее, эти цифры остаются тревожными — по числу нападений на беженцев и мигрантов ФРГ остается лидером во всем Евросоюзе.

Клара Бюнгер, депутат от Левой партии, заявила: «Люди приезжают в Германию в поисках защиты, а находят враждебность и насилие. Это недопустимо — мы не имеем права к этому привыкнуть».


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