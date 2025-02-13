ПОЛИТИКА
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Трамп укрепил российский рубль
Российский рынок акций резко вырос после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, а курс доллара впервые с сентября опустился ниже 89 рублей
Трамп укрепил российский рубль
Российский рубль / Reuters
13 февраля 2025 г.

Фондовый рынок России утром 13 февраля продолжил рост, начавшийся вечером 12 февраля после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

В первые минуты торгов индекс РТС подскочил на 6,6%, а индекс МосБиржи достиг 3224,38 пункта. Капитализация российского рынка к 9 утра выросла на 0,5 трлн рублей, составив 7,05 трлн. Выросли акции крупнейших компаний: «Новатэка» (+9,6%), «Газпрома» (+8,4%), «Ростелекома» (+8,2%), «Аэрофлота» (+8,2%), «Роснефти» (+7,6%) и Сбербанка (+7,5%).

Курс доллара на Forex упал до 89 рублей, что стало минимальным значением с сентября 2024 года.

Эксперты связывают скачок с «геополитическим оптимизмом», вызванным переговорами Путина и Трампа.

«Обсуждение урегулирования конфликта на Украине и заявления Трампа о «мирном решении» укрепили надежды инвесторов на деэскалацию. Аналитики отмечают потенциал восстановления международных расчетов, что критически важно для экспортно-ориентированных компаний», — отметил директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

Разговор Путина и Трампа длился почти полтора часа. По словам президента США, разговор охватил широкий круг тем, включая Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект и роль доллара.

«Мы оба хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне между Россией и Украиной, — сообщил Трамп.

Президент Штатов также отметил, что особое внимание лидеры уделили историческому контексту отношений между странами.

«Мы оба вспомнили великую историю наших стран и тот факт, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, помня, что Россия потеряла десятки миллионов людей, как и мы потеряли так много!», — отметил американский президент.

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