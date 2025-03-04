ПОЛИТИКА
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ЕС готов перевооружаться — теперь официально
Еврокомиссия представила план ReArm Europe, который призван усилить обороноспособность блока без США: на это выделят €800 млрд
ЕС готов перевооружаться — теперь официально
ursula von der leyen military
4 марта 2025 г.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила стратегию ReArm Europe, направленную на усиление оборонных возможностей Европы. По ее словам, инициатива предусматривает мобилизацию до €800 млрд.

Фон дер Ляйен отметила, что в нынешних условиях страны ЕС готовы увеличивать расходы на оборону, если у них есть для этого бюджетные возможности.

План ReArm Europe предусматривает увеличение военных расходов стран ЕС на 1,5% в течение четырех лет, что, по расчетам Еврокомиссии, позволит привлечь €650 млрд дополнительных инвестиций. Для поддержки оборонной промышленности предлагается создать новый инструмент кредитования объемом €150 млрд, который позволит странам ЕС модернизировать вооруженные силы и укрепить свою обороноспособность.

Особое внимание уделяется совместным закупкам систем ПВО, артиллерии и дронов, что должно снизить затраты, повысить эффективность вооруженных сил и укрепить промышленную кооперацию между странами. Дополнительно планируется привлечь частный капитал через Европейский инвестиционный банк, чтобы поддержать оборонные проекты и создать новые механизмы финансирования.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС должен взять на себя ответственность за свою безопасность, отметив важность поддержки Украины и укрепления европейской оборонной промышленности.

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