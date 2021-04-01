В России семей без детей, живущих ниже уровня бедности, за время пандемии стало в два раза больше. Об этом свидетельствуют результаты исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) о влиянии пандемии на экономическое положение российских домохозяйств, на которые обращает внимание «Медуза».

В докладе отмечается, что до пандемии ниже уровня бедности жили лишь 3,8% семей без детей, в то время как сейчас эта доля составляет 8,3%.

Мало изменилось и финансовое положение семей с детьми на фоне проводимой властями политики по материальной поддержке. Так, если до пандемии ниже уровня бедности находились 25,7% семей с детьми до трех лет и 23,4% с детьми от 3 до 7 лет, подчеркивают авторы исследования, то сейчас эти доли составляют 29,9% и 23,9% соответственно.

Кроме того, в начале пандемии резко выросло число бедных семей с детьми, однако предложенные правительством выплаты снизили это количество в среднем на шесть процентных пунктов.

Издание напоминает, что власти России в 2020 году несколько раз оказывали помощь семьям с детьми. Весной всем семьям с детьми до 14 лет единовременно выплатили по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, а в конце года – еще по 5 тысяч всем родителям детей до пяти лет. Единовременную выплату в 3 тысячи рублей получили безработные родители всех несовершеннолетних детей.

Также семьи с детьми от трех до семи лет, если их подушевые доходы были ниже прожиточного минимума, начали получать ежемесячные выплаты. Другим категориям населения власти адресной помощи не оказывали, пишет «Медуза».

Ранее в Министерстве труда РФ предложили изменить правила выплаты пособий на детей для малоимущих семей. Ведомство намерено перестать платить детские пособия «подозрительно бедным» семьям – то есть тем, кто официально зарабатывает мало, но при этом владеет существенным, по российским меркам, имуществом, например, несколькими автомобилями. Это сделает помощь малоимущим семьям с с детьми в возрасте от трех до семи лет более адресной и эффективной, считают в Минтруде.

Однако отныне бедной не будет считаться семья, у которой есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Кроме того, субсидии не получат семьи с новыми джипами или с тремя машинами. При этом семьи, владеющие одновременно квартирой, дачей, гаражом, новым легковым автомобилем, трактором, мотоциклом и располагающие сбережениями до 200 тысяч рублей, имеют право на детские выплаты.

Кроме того, министерство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких официальных доходов, например, зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий или стипендий. Таким образом, средства не получат люди, которые принципиально не работают или укрывают доходы от государства.

Согласно данным Росстата, количество бедных россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 11 468 рублей составляет около 20 миллионов человек. В конце марта председатель Счетной палаты Алексей Кудрин признал, что около 20% бедных россиян не получают вообще никакой финансовой поддержки от государства.