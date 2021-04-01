25 марта в Нагорном Карабахе депутаты незаконного парламента пошли на еще один провокационный шаг. Они в составе 27 членов приняли документ, по которому русский язык стал вторым «государственным языком». На первый взгляд, неинформированному российскому читателю может показаться, что это большое достижение для России. Когда это в последний раз где-то в другом государстве русский становился официальным?

С момента развала СССР, как правило, шел обратный процесс. Русский язык выдавливали в Прибалтике, Центральноазиатские республики и Азербайджан отказались от кириллицы в пользу латиницы.

А здесь, на Южном Кавказе, русский язык будто бы обретает второе дыхание. Значит, «мягкая сила» России работает на ура? Все выглядит радужно и позитивно, если отбросить пару важных моментов. Во-первых, спрашивается, почему о русском языке, если он настолько важен в Нагорном Карабахе, вспомнили только сейчас?

Спустя 30 лет после того момента, как армянские ВС захватили и аннексировали эти земли у Азербайджана. Получается, 30 лет права русскоязычного населения игнорировались, а тут о них резко вспомнили?

Здесь есть еще одна несостыковка. По переписи 1989 года, в Нагорном Карабахе проживало около двух тысяч русских. Сегодня, по словам лидера местной «Русской общины» Галины Сомовой, их насчитывается лишь 280.

Возникает вопрос, насколько целесообразно в регионе со 100-тысячным населением давать статус трем сотням людей? Конечно, на это можно возразить тем, что все 100 тысяч армян говорят по-русски. На самом деле, гораздо меньше, но допустим. Но тогда вновь встает вопрос, а почему статус русского языка не был оформлен раньше.

Фундаментальный вопрос всей этой истории сводится к международному праву. Незаконное образование под названием «Нагорно-Карабахская республика» не имеет права принимать легитимные решения. Карабах – юридически признанная территория Азербайджана. Если российский читатель не верит четырем резолюциям Совета Безопасности ООН, заключениям ПАСЕ, Совета Европы и ОБСЕ, тогда напомним ему слова президента России Владимира Путина.

«Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской Республики», – говорилПутин в интервью телеканалу «Россия 1» сразу после окончания Второй Карабахской войны.

В сухом остатке получается следующая картина. Статус русскому языку придает незаконный орган. Решение, мягко говоря, не совсем обоснованное, ибо русских в Карабахе раз-два и обчелся. И в-последних, очень странно, что раньше до русского языка никому не было дела, а сейчас это стало архиважно.

Как вы теперь, наверное, поняли, статус русского языка – чисто политический ход. Пиар-кампания с целью расположить к себе общественное мнение России, завоевать симпатию русских патриотов и добиться того, чтобы они оказали влияние на внешнюю политику России на Южном Кавказе.

По итогам 44-дневной войны армия Азербайджана полностью вернула под свой контроль 7 оккупированных Арменией районов и ряд городов и сел самого Нагорного Карабаха. Те города, включая Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и др., которые еще не перешли под административный контроль Баку, временно опекаются российскими миротворцами в количестве 2000 военных.

При этом очевидно, что рано или поздно и эти районы вернутся в состав Азербайджана. Пока этого не произошло, карабахские сепаратисты делают все возможное, чтобы руками России добиться независимости для клочка территории, который остался от т.н. НКР. В этом смысле неслучайно на одном из брифингов армянский журналист задал главе МИД РФ Сергею Лаврову вопрос о том, дескать, хочет ли Россия принять в свой состав Нагорный Карабах.

Можно также вспомнить и о периодическом раздувании темы уничтожения христианских святынь. Эти обвинения Баку кажутся особенно странными, учитывая, в каком плачевном состоянии находится Храм в честь Преображения Господня в Ходжавенде и то, как арменизировались православные церкви в Нагорном Карабахе.

После упомянутой речи Путина и трехстороннего заявления, которое он подписал с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном, сомнений в позиции Москвы быть не может. Кремль подтвердил свою приверженность принципу территориальной целостности.

Москва заинтересована в мире в регионе. Окончательное решение карабахской проблемы и разблокировка транспортных коридоров в соответствии с трехсторонним заявлением от 9-10 ноября создает нужную стабильность на южных рубежах России. Оно также открывает окно экономических возможностей для России и позволяет ей увеличивать товарооборот с Ираном, Арменией, Турцией и Азербайджаном. Нахичеванская железная дорога – еще одно окно России в Европу, Турцию, Южный Кавказ и на Ближний Восток.

Любые шаги по созданию видимой самостоятельности Нагорного Карабаха и завоеванию симпатий «Русского мира» направлены на то, чтобы руками большой страны решить свои узкоэтнические задачи, навязать России моральную ответственность за территорию чужого государства.

Неужели, взвесив все плюсы и минусы, Москва купится на еще одну провокацию?