В ходе Карабахской войны Армения использовала против Азербайджана российские ракетные комплексы «Искандер», заявили в Агентстве по разминированию (ANAMA).

По словам представителя агентства, работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов в Шуше начались в декабре прошлого года. 15 марта 2021-го в ходе операции по очистке территорий в городе были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет.

«Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45’38.10«N 46°44’33.90»E и 39°45’27.80«N 46°45’25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер». Даже при поиске в открытых интернет-ресурсах можно определить, что идентификационный номер 9М723 принадлежит ракете «Искандер»», — сказано в заявлении ANAMA.

В агентстве указали, что все это подтверждает тот факт, что во время прошлогодней войны в Карабахе Ереван в ходе нанесения ударов по Шуше использовал против Азербайджана «Искандеры».

23 февраля армянский премьер Никол Пашинян в интервью изданию 1in.Аm, в числе прочего, прокомментировал слова экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Ереван мог использовать российские ракетные комплексы «Искандер» в начале военного обострения в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандер» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10 процентов, например?», – заявил Пашинян. На следующий день издание Yerevan.Today попросило замначальника Генштаба ВС, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна высказать свое мнение о словах Пашиняна об «Искандерах». В ответ тот «рассмеялся» и сказал, что это «невозможно» и «несерьезно».

В тот же день премьер предложил президенту Армении Армену Саркисяну уволить Хачатряна. В стране поднялась новая волна политического кризиса.