Одна из крупнейших в мире авиастроительных компаний Airbus намерена разработать первый космический завод, который будет располагаться прямо на околоземной орбите, пишет Mash.

По информации издания, он будет собирать большие, но достаточно легкие конструкции типа антенных отражателей, солнечных панелей и частей космических кораблей.

Компания получила контракт на 3 миллиона евро на два года, чтобы представить свою концепцию аппарата, который будет либо свободно парить по орбите, либо пристыкуется к МКС. Потом Airbus должна будет построить действующий образец для его испытания в космосе. Отмечается, что платформа должна существенно уменьшить траты и усилия на доставку больших конструкций.

Накануне Ассамблея экспортеров Турции (TİM) и Стамбульский технический университет (ITU) подписали протокол о сотрудничестве в рамках Национальной космической программы. Соглашением предусмотрены работы по проекту исследований и разработки многофункциональных солнечных панелей для сверхмалых спутников, которые стали довольно распространенными в мире благодаря своей низкой стоимости.

В проекте примут участие более 100 студентов техуниверситета. Президент TIM Исмаил Гюлле отметил, что научный потенциал турецких вузов необходимо стимулировать, а перспективные разработки должны беспрепятственно реализовываться в промышленности.

9 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган презентовал Национальную космическую программу – план, «основанный на реалистичных и конкурентоспособных целях». Инициатива, по его словам, «откроет дверь в космическое путешествие для страны, которая на протяжении веков прокладывала путь для справедливости, нравственности и мира во всем мире». Одной из основных миссий президент назвал «первый контакт с Луной» к 2023 году, когда Турецкая Республика отпразднует столетие со дня своего основания.