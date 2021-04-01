Россия показала, как работают С-400 и Бук-М2

В ходе учений на полигоне Телемба в Республике Бурятия расчеты зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Бук-М2» провели боевые стрельбы. В качестве целей использовались ракеты-мишени типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США #Россия #учения #С-400