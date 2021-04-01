ПОЛИТИКА
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Россия показала, как работают С-400 и Бук-М2
В ходе учений на полигоне Телемба в Республике Бурятия расчеты зенитных ракетных систем С-400 и комплексов «Бук-М2» провели боевые стрельбы. В качестве целей использовались ракеты-мишени типа «Стриж», «Армавир», «Пищаль» и «Саман». Напомним, поставки новейших российских систем ПВО С-400 в Турцию начались в середине июля 2019 года. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США #Россия #учения #С-400
вуцыс / Others
1 апреля 2021 г.
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