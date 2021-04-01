Люблинский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима 25-летнего участника преступной группировки, которая помогала мигрантам незаконно оформлять документы и проживать в столице. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Москвы, за период чуть больше года они предоставили свои услуги почти 170 тысячам человек.

«Люблинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 25-летнего жителя столицы Андрея Ермалаева. Он осужден за совершение преступлений … организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, организованной группой, и фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, члены группировки, в которую входил обвиняемый, передали в ГУМВД России по Москве ложные сведения о месте проживании иностранцев для миграционного учета. Принимающей стороной выступали коммерческие фирмы и индивидуальный предприниматель, а местом их пребывания указывалось помещение на проспекте 40 лет Октября. За свои услуги преступники получали от 2,5 до 5 тысяч рублей. Всего с сентября 2018 по ноябрь 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание в России не менее 167 тысяч мигрантов.

Ермолаев был взят под стражу в зале суда. Он также должен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Количество мигрантов в России к концу декабря 2020 года составлялоболее 6 миллионов человек. Число иностранцев резко сократилось в период пандемии. Обычно, по данным МВД, их число варьируется от 9 до 11 миллионов человек.