ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
«Мытищинский стрелок» даже спал на коробках с патронами
Следователи опубликовали видео из подмосковного коттеджа, откуда вел огонь 61-летний Владимир Барданов. В каркасе кровати «мытищинского стрелка» нашли коробки с патронами, кроме того, в доме обнаружили ручные гранаты, автомат Калашникова и пистолеты. Мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. Правоохранители попытались провести обыск. Однако Барданов забаррикадировался на верхних этажах коттеджа и устроил стрельбу, ранив спецназовеца. В результате штурма с применением гранатомета начался пожар, преступник погиб #Мытищи #Барданов #стрелок
tthgvr / Others
1 апреля 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us