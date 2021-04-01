«Мытищинский стрелок» даже спал на коробках с патронами

Следователи опубликовали видео из подмосковного коттеджа, откуда вел огонь 61-летний Владимир Барданов. В каркасе кровати «мытищинского стрелка» нашли коробки с патронами, кроме того, в доме обнаружили ручные гранаты, автомат Калашникова и пистолеты. Мужчину подозревали в незаконном хранении оружия. Правоохранители попытались провести обыск. Однако Барданов забаррикадировался на верхних этажах коттеджа и устроил стрельбу, ранив спецназовеца. В результате штурма с применением гранатомета начался пожар, преступник погиб #Мытищи #Барданов #стрелок