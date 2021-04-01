ПОЛИТИКА
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Почему Познера закидали яйцами в Тбилиси?
Владимиру Познеру не удалось отметить свое 87-летие в одном из ресторанов Тбилиси в комендантский час. Его и почти 50 гостей вынудили покинуть заведение. Но не только из-за нарушений локдауна. Ресторан окружили активисты, которые потребовали у пропагандиста уехать из страны из-за его антигрузинских заявлений. В частности, в 2010 году популярный российский телеведущий говорил, что Грузия «навсегда потеряла» Абхазию. #Тбилиси #Познер #протест
Почему Познера закидали яйцами в Тбилиси? / Others
1 апреля 2021 г.
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