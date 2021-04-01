Успех турецких ударных БПЛА Bayraktar, которые внесли существенный вклад в победу Азербайджана во Второй Карабахской войне, подтолкнул ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.

В Соединенных Штатах оценили турецкую разработку, и в данный момент военные эксперты страны выносят для себя уроки из карабахского конфликта, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Foreign Policy.

Беспилотники внесли солидный вклад в нейтрализацию системы ПВО и тяжелой бронетехники Армении в ходе войны в Карабахе, и на фоне такого успеха развитые страны вынуждены изменить свою уже малоэффективную военную тактику, отмечает издание.

«Вы можете посмотреть видео, в которых беспилотная воздушная система поражает танки, артиллерийские позиции, солдат», – сказал полковник Скотт Шоу, командующий Группы ассиметричной войны (Asymmetric Warfare Group) ВС США.

По его словам, после того как осенью прошлого года Азербайджан разбил Армению, стало очевидно: американские военные больше не обладают монополией в воздухе в противостоянии с серьезными противниками. Более того, теперь государства с относительно невысоким ВВП или сравнительно небольшими по численности ВС могут приобрести готовые к применению передовые военно-воздушные системы.

«Вам не обязательно быть Соединенными Штатами или Россией. Цена вступления в общевойсковую войну ниже, чем считалось изначально, – добавил полковник. – Вам не нужно иметь войска, по силе сравнимые с ВВС США – то есть прекрасно подготовленные силы, имеющие в своем распоряжении передовые средства, – чтобы при необходимости проводить локальные военные операции «воздух-земля» или «воздух-воздух»».

Согласно информации, полученной от бывшего министра обороны США Марка Эспера, американские специалисты по оборонному планированию начали увеличивать инвестиции в исследования и разработку как воздушных, так и морских беспилотных аппаратов, которые должны прийти на смену стоящим сейчас на вооружении.

1 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил создателей БПЛА Bayraktar орденом «Карабах», учрежденным в конце 2020 года в знак победы Азербайджана в 44-дневной войне против Армении.

Высокой награды были удостоены технический директор Baykar Makine Сельджук Байрактар, его отец Оздемир и старший брат Халюк. Сельджук Байрактар является одним из создателей турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые Азербайджан закупил у Турции и применил в ходе Второй Карабахской войны.