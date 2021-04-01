Городская дума Грозного избрала мэром четвероюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова.

«По результатам тайного голосования, Грозненская городская Дума решила назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», – сообщается на сайте.

Решение вступило в силу с момента его подписания. С начала марта 30-летний Хас-Магомед Кадыров работал в качестве исполняющего обязанности градоначальника. На эту должность его предложил лично Рамзан Кадыров.

До этого Хас-Магомед Кадыров был начальником полиции Грозного, а также возглавлял город Аргун.

Члены семьи Рамзана Кадырова занимают многие руководящие посты в Чечне. Так, например, 20-летняя дочь чеченского политика Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования в Грозном.

Старшая дочь Кадырова, 22-летняя Айшат, в сентябре 2020 года стала первым заместителем министра культуры Чечни.