ПОЛИТИКА
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Мэром Грозного избрали 30-летнего родственника Кадырова
Чеченская столица обрела нового руководителя – им, по результатам тайного голосования городской думы, стал Хас-Магомед Кадыров. Главе Чечни Рамзану Кадырову молодой человек приходится четвероюродным братом
Мэром Грозного избрали 30-летнего родственника Кадырова
Фото: пресс-служба главы Чеченской республики / Others
1 апреля 2021 г.

Городская дума Грозного избрала мэром четвероюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова Хас-Магомеда Кадырова.

«По результатам тайного голосования, Грозненская городская Дума решила назначить на должность мэра города Грозного Кадырова Хас-Магомеда Шахмомедовича», – сообщается на сайте.

Решение вступило в силу с момента его подписания. С начала марта 30-летний Хас-Магомед Кадыров работал в качестве исполняющего обязанности градоначальника. На эту должность его предложил лично Рамзан Кадыров.

До этого Хас-Магомед Кадыров был начальником полиции Грозного, а также возглавлял город Аргун.

Члены семьи Рамзана Кадырова занимают многие руководящие посты в Чечне. Так, например, 20-летняя дочь чеченского политика Хадижат возглавляет департамент дошкольного образования в Грозном.

Старшая дочь Кадырова, 22-летняя Айшат, в сентябре 2020 года стала первым заместителем министра культуры Чечни.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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