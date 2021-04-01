Роскосмос терпит убытки из-за антироссийских санкций и пандемии, сообщил в эфире «России 24» первый заместитель генерального директора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

По его словам, инициированные Западом ограничения влияют «не прямо, а опосредованно, через дисциплину исполнения госконтрактов».

«Когда нас ограничивают к доступу к критически важным технологиям и комплектующим… Мы, разумеется, не можем в срок выполнить наши обязательства перед государственными заказчиками», – прокомментировал ситуацию Овчинников.

Пандемия коронавирусной инфекции в свою очередь стала причиной потерь порядка ₽6 миллиардов. «Мы оцениваем за 2020 год порядка ₽6-6,5 миллиардов негативного эффекта от пандемии. Это будет чистый убыток госкорпорации и предприятий отрасли ввиду того, что мы были обязаны оплачивать нерабочие дни и проводить профилактические меры по борьбе с пандемией», – отметил замдиректора.

Чистая прибыль самого Роскосмоса составит порядка ₽12 миллиардов, что примерно равно показателям 2019 года (₽12,5 миллиардов). «По консолидированной отчетности показатели, мягко говоря, хуже. Мы будем на уровне ₽300 миллионов. Это связано с тем, что мы до сих пор несем достаточно серьезное бремя в виде кредитной нагрузки отрасли, которая «растворяет» нашу чистую прибыль практически до нуля», – пояснил представитель госкорпорации.

Овчинников также добавил, что предприятия Роскосмоса несут дополнительные издержки, когда контракт выполняется не три года, а пять лет. Все это оказывает негативное воздействие на экономику предприятия и госкорпорации.

Напомним, ранее в РКК «Энергия» сообщали, что антироссийские санкции могут привести к «ограничению международной кооперации при осуществлении ряда проектов».

18 декабря 2020 года Минторг США внес в санкционный список Минобороны РФ, Службу внешней разведки, ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, а также корпорацию «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев» и Объединенную авиастроительную корпорацию. Также впервые с 2014 года в списке оказались предприятия «Росатома».

Теперь американским фирмам нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции данным компаниям.