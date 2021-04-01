Россия заняла последнее место по уровню доверия жителей к вакцине от COVID-19 собственного производства среди восьми крупнейших развивающихся стран, сообщает РБК со ссылкой на исследование потребительских рынков экспертов банка Credit Suisse.

Рейтинг составлен на основе более 14,2 тысяч подробных личных интервью с потребителями из Китая, Бразилии, Индии, Индонезии, Мексики, Таиланда и Турции, включая 1519 респондентов из России. Суммарно в опрошенных странах проживают более 3,7 миллиарда человек, а общий объем потребления — $15,42 триллиона.

Лидером стал Китай, где привиться препаратом собственного производства готовы 90% населения, затем следует Бразилия (80% жителей). В Индии, Индонезии и Таиланде уровень доверия колеблется в районе 70%, в Турции и Мексике – более 60%.

Россия оказалась аутсайдером по доверию к отечественным вакцинам. В октябре 2020 года им доверяли 40% россиян, к январю 2021-го – 38%, тогда как в среднем среди всех стран-респондентов уровень доверия к препаратам собственного производства составил около 60%.

Самые большие опасения при вакцинации связаны с побочными эффектами – о них беспокоятся более 40% россиян. Вторая по популярности причина отказа от прививки среди населения – недоверие к любым вакцинам от COVID-19 (25%). Еще 19% граждан не считают нужным вакцинироваться в принципе.

На результаты исследования обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он усомнился в достоверности опроса Credit Suisse о доверии граждан к вакцинам от коронавируса в разных странах.

«Credit Suisse – это очень уважаемая кредитно-финансовая организация. Но я никогда не знал, что она также славна работой в социологии. Я не знаю, что это за опрос, и здесь скорее можно говорить о доверии к результатам этого опроса», – заявил Песков.

Пресс-секретарь выразил уверенность, что в России уровень доверия к отечественным вакцинам высокий. «И уровень доверия к нашей вакцине, я думаю, у миллиарда людей на Земле, как минимум, тоже очень высокий, судя по востребованности этой вакцины. Вы знаете, что запросов во всем мире такое количество, что мы просто не справляемся с производством», – добавил спикер Кремля.

1 апреля также были опубликованы результаты опроса «Левада-центра» об отношении к отечественным вакцинам российских врачей. Семь из 10 врачей доверяют эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», две трети прошли или намерены пройти вакцинацию. 40% медиков говорят, что доз не хватает.

Московские врачи говорят, что желающих вакцинироваться граждан не хватает. Важной причиной низкого темпа вакцинации врачи считают недоверие населения к российским препаратам, а главное – общий антипрививочный настрой.