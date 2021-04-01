Претензии к Twitter

В середине марта 2021 Роскомнадзор (РКН) заявил, что доступ к Twitter в России может быть заблокирован через месяц. Это может произойти, если социальная сеть не удалит контент, который власти относят к списку запрещенных.

«У коллег еще есть время выйти на переговоры. В течение месяца мы будем наблюдать и примем решение в течение этого времени», – сказал в интервью Интерфаксу замглавы РКН Вадим Субботин.

Позже в ведомстве заявили, что такая же учесть ждет и другие социальные сети, если они не будут удалять запрещенный в России контент. Чуть раньше РКН начал замедлять скорость работы Twitter в стране. Причина – снова якобы в материалах, которые соцсеть не удаляет в том объеме, в котором требует ведомство.

К ликвидации материалов, которые в России считают противоправными, начали относиться строже в начале этого года. 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент. К нему относится мат, данные о гостайне, призывы к экстремизму и терроризму, пропаганда насилия, порнографии, наркотиков, способов совершения самоубийства.

Помимо этого, соцсети обязаны удалять призывы к участию в несогласованных акциях и оскорбление государства и его символов.

«По состоянию на 10 марта 2021 года неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков)», – говорится на сайте РКН.

По данным РКН, с 2017 года они отправили в Twitter более 28 тысяч запросов, но больше 3 тысяч материалов все еще не были удалены соцсетью.

Борьба с неугодными

Причин, по которым РКН «воюет» с Twitter много. Но все началось в 2015 году. Тогда в России приняли закон, по которому соцсети обязаны хранить серверы с персональными данными россиян на территории страны. За нарушение этого закона соцсеть оштрафовали на 4 млн рублей в начале 2020 года.

Ухудшились отношения РКН с Twitter, когда соцсеть в середине 2020 года решила маркировать аккаунты зависимых от государств СМИ. В том числе это коснулось и России.

«Когда люди увидят аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы, они поймут его национальную принадлежность и будут лучше осведомлены о том, кого он представляет», – заявили в Twitter.

К примеру, телеканал RT в Twitter помечен как «Государственное издание, Россия».

А в феврале этого года Twitter сообщил, что заблокировал десятки аккаунтов, которые связаны с российскими властями и так «называемой фабрикой троллей».

Еще больше претензий от РКН Twitter начал получать после массовых протестов в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ведомство заявило, что соцсети не удалили десятки сообщений, в которых были призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Сам Twitter отрицает пропаганду незаконных действий. «Мы придерживаемся политики нулевой толерантности в отношении сексуальной эксплуатации детей, правила Twitter не допускают рекламы, прославления или подталкивания к самоубийству или причинению себе телесного вреда, и мы не разрешаем использовать Twitter в каких-либо незаконных целях, включая покупку или продажу наркотиков», – говорится в заявлении компании.

При этом в Twitter говорят, что они обеспокоены ростом попыток блокировать и тормозить общественный диалог в интернете. Соцсеть также заявляет, что остается приверженной защите открытого интернета во всем мире.

Но помимо удаления незаконного контента, вроде призывов к суициду, РКН начал требовать от Twitter удалять материалы и аккаунты неугодных российским властям организаций. Так, в середине марта 2021 Twitter получил требование о блокировке страницы издания «МБХ медиа», которое связано с живущим за границей предпринимателем и бывшим главой нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским. Свое требование об удалении РКН объяснил тем, что якобы «МБХ медиа» публиковали материалы «Открытой России», которая признана нежелательной организацией на территории страны. Эта компания также связана с Ходорковским. Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло считает, что власть использует любую возможность, чтобы «прижать независимые медиа».

«Идет борьба со всеми независимыми социальными сетями. Пока на уровне слов, угроз и огромных страхов, но мы все понимаем, что, скорее всего, давление на социальные сети и медиа, которыми государство не может управлять, будет усиливаться», – заявила Куцылло в комментарии «Радио Свобода».

В разговоре с «Эхо Москвы» главный редактор «МБХ медиа» сказала, что пока никаких действий издание предпринимать не будет. По ее словам, Twitter не намерен удалять их аккаунт и просто поставил в известность журналистов о требовании РКН.

IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Владислав Здольников называет угрозу блокировки Twitter актом политической цензуры.

«Российские власти хотят, чтобы твиттер оперативно удалял информацию о массовых акциях. Конечно, предлог в виде «детского порно» и «пропаганды суицида» – полный бред, это понимают все. Твиттер не пошел навстречу», – заявил Здольников.

Эксперт считает, что Twitter в России будет заблокирован. Это, по его мнению, отлично подойдет «для отчетов Путину и в качестве пугала Google. В России у твиттера небольшое количество пользователей, этого недостаточно для массового возмущения. Поэтому это безопасно для власти».

Что ждет Facebook и Youtube

Российские власти взялись и за крупнейших интернет-гигантов Facebook и Youtube. Так, в конце декабря 2020 года Госдума приняла законопроект, который позволяет блокировать иностранные интернет-платформы за цензуру российских СМИ.

«Владелец ресурса может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод, если будет ограничение распространения пользователями интернета общественно значимой информации в России», – говорится в сообщении на сайте Думы.

Теперь РКН будет вести специальный реестр сайтов, которые якобы ограничивают российские СМИ. Их смогут наказывать административными штрафами, замедлением трафика и блокировками.

Ранее на цензуру от крупных интернет сайтов жаловался телеканал RT. Там сказали, что Facebook удаляет видео, сделанное на основе его документального фильма об «Исламском государстве». Также, по данным RT, Facebook пометил как «неприемлемый и оскорбительный» фильм об американских радикальных группировках. На удаление своего аккаунта в Youtube жаловался телеканал «Крым 24». Ограничения были введены и против канала «Соловьев LIVE» на Youtube, который ведет российский телеведущий Владимир Соловьев.

Законы под все эти интернет-ресурсы в России уже есть. Теперь главный вопрос – пойдет ли власть на блокировку Facebook и Youtube. Исследователь Андрей Солдатов пока осторожен в ответе на этот вопрос, однако он считает, что технически блокировка возможна.

«С YouTube вопрос более сложный. Учитывая очень высокую централизацию российского общества и тот факт, что очень большое количество россиян пользуются теми или иными онлайн-услугами, обрушение гугловской инфраструктуры может привести к более непредсказуемым последствиям, чем атака на Twitter», – считает Солдатов.

IT-эксперт Антон Меркелов сомневается, что кто-то из властей пойдет на попытку блокировки Facebook и Youtube, поскольку на этих сайтах слишком много аполитичных людей.

«Хотя в Youtube и выложен фильм про дворец в Геленджике, большинство популярных там видео – это мультики, под которые дети с утра едят кашу. И если заблокировать доступ к ним, на Манежную площадь поедут дети в колясках, а не оппозиция», – сказал Меркулов в беседе с The Bell.

Другие эксперты, опрошенные изданием, также считают, что полной блокировки крупных иностранных сайтов в России не будет.