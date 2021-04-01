ПОЛИТИКА
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В Бердске завели дело на полицейского, отпустившего мужчину убивать жену
СК РФ расследует дело в отношении сотрудника, который не стал задерживать мужчину за угрозы жене. Он также не посчитал необходимым выехать на повторный вызов от соседки, которая услышала крики о помощи. В результате 29-летняя женщина была убита
В Бердске завели дело на полицейского, отпустившего мужчину убивать жену
Отдел МВД России по г. Бердску / Others
1 апреля 2021 г.

Следователи в городе Бердск Новосибирской области возбудили дело о халатности против полицейского, продемонстрировавшего полное бездействие во время конфликта между супружеской парой, сообщает местное управление Следственного комитета. Ссора закончилась убийством женщины.

По версии СК, утром 29 марта женщина пожаловалась в дежурную часть на угрозы мужа. Наряд полиции задержал мужчину. В отделении с ним провели профилактическую беседу, но позже отпустили.

Через несколько часов в полицию позвонила соседка женщины и рассказала, что слышит крики о помощи. Полицейский не посчитал нужным отправить наряд повторно. Позже стало известно, что мужчина убил 29–летнюю супругу.

Сотрудника правоохранительных органов обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В феврале Кемеровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Они проигнорировали поступившее от соседей девушки сообщение о драке и криках. Бывший молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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