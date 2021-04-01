Следователи в городе Бердск Новосибирской области возбудили дело о халатности против полицейского, продемонстрировавшего полное бездействие во время конфликта между супружеской парой, сообщает местное управление Следственного комитета. Ссора закончилась убийством женщины.

По версии СК, утром 29 марта женщина пожаловалась в дежурную часть на угрозы мужа. Наряд полиции задержал мужчину. В отделении с ним провели профилактическую беседу, но позже отпустили.

Через несколько часов в полицию позвонила соседка женщины и рассказала, что слышит крики о помощи. Полицейский не посчитал нужным отправить наряд повторно. Позже стало известно, что мужчина убил 29–летнюю супругу.

Сотрудника правоохранительных органов обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

В феврале Кемеровский суд вернул в прокуратуру уголовное дело о халатности (ст. 293 УК), возбужденное против двух местных полицейских Михаила Балашова и Дмитрия Тарицына из-за гибели 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Они проигнорировали поступившее от соседей девушки сообщение о драке и криках. Бывший молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений.