Вашингтон пообещал помочь Киеву в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России. Об этом заявили в пресс-службе украинского Минобороны по итогам телефонных переговоров министра обороны Украины Андрея Тартана с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином.

«Глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации в районе проведения операции объединенных сил и нежелание России подтвердить приверженность режиму прекращения огня», – говорится в пресс-релизе.

Остин, со своей стороны, отметил, что США готовы и дальше поддерживать Украину «в условиях продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму». «В случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине с противником и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», – сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание глава Пентагона уделил событиям 26 марта в районе Шумы, когда в результате обстрела были убиты четверо украинских военнослужащих. «Кроме того, глава Минобороны подчеркнул систематическое обострение ситуации с безопасностью в зоне проведения операции Объединенных Сил и нежелание Российской Федерации подтвердить свою приверженность прекращению огня», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что второй за последние полтора месяца телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран состоялся по инициативе американской стороны.

1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в оккупированном Крыму. По его словам, к концу марта вдоль границы рядом с Донбассом были размещены 28 батальонных тактических групп армии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», – заявил он.

В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что конфликт в Донбассе является внутриукраинской проблемой, и Россия не принимает в нем участия, а перемещения войск осуществляются Москвой на собственное усмотрение и не несут угрозы другим странам.