Турция станет «сильным лидером» в области здравоохранения в 2021 году, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, выступая на вебинаре по борьбе с распространением COVID-19, который проводится дважды в неделю. В мероприятии также принял участие министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Гебрейесус напомнил, что по инициативе Турции 2021 год был объявлен «Годом медицинских работников». Глава ВОЗ выразил уверенность, что, когда страна разработает собственную вакцину от коронавируса, это поспособствует «справедливому распределению» препарата.

Гебрейесус и Коджа сошлись во мнении о необходимости наладить производство вакцин во всем мире, не ставя при этом вопрос относительно прав интеллектуальной собственности. «Я полагаю, что в будущем вопрос справедливого распределения вакцин может быть решен за счет увеличения местных и региональных производственных мощностей. Мы также добивались отказа от интеллектуальной собственности, чтобы помочь значительно расширить производственные мощности», – сказал глава ВОЗ.

Фахреттин Коджа, со своей стороны, отметил, что Турция планирует создать первую вакцину против COVID-19 отечественного производства к концу лета. «Я верю, что наша первая вакцина будет успешно подготовлена к августу, сентябрю, к концу лета», – сказал Коджа.

По его словам, работа по разработке вакцины продолжается быстрыми темпами. На данный момент 18 турецких вакцин-кандидатов внесены в список зарегистрированных ВОЗ, добавил он.

Министр обратил внимание, что Турция взяла на себя «роль посредника», установив «дипломатические мосты» между странами-производителями вакцин и странами, испытывающими проблемы с доступом к вакцинам против COVID-19. По словам министра, Турция направила медицинскую помощь в 158 стран на фоне пандемии.

Комментируя ход кампании вакцинации против коронавирусной инфекции в стране, Коджа отметил, что турецкие власти «завершили вакцинацию почти 1,1 миллиона медицинских работников всего за 45 дней».

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы производство вакцин во всем мире было налажено без барьеров в сфере прав интеллектуальной собственности. Коджа добавил, что Турция вместе с ВОЗ готовится создать цифровую платформу для специалистов в области здравоохранения.