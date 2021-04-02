В Бельгии из-за первоапрельской шутки задержаны десятки людей

Тысячи бельгийцев стали жертвами первоапрельского розыгрыша в Facebook. Концерт «без коронавирусных ограничений» в парке Брюсселя, который анонсировали в соцсети, оказался фейком. Вечеринка закончилась разгоном. Полиция применила против собравшихся водометы и слезоточивый газ. Коллективные мероприятия запрещены в Бельгии в связи с угрозой COVID-19 #Бельгия #розыгрыш #полиция