2 апреля 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Бельгии из-за первоапрельской шутки задержаны десятки людей
Тысячи бельгийцев стали жертвами первоапрельского розыгрыша в Facebook. Концерт «без коронавирусных ограничений» в парке Брюсселя, который анонсировали в соцсети, оказался фейком. Вечеринка закончилась разгоном. Полиция применила против собравшихся водометы и слезоточивый газ. Коллективные мероприятия запрещены в Бельгии в связи с угрозой COVID-19 #Бельгия #розыгрыш #полиция
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