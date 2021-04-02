Азербайджанский лидер Ильхам Алиев наградил технического директора турецкой компании Baykar Сельчука Байрактара орденом «Карабах» за вклад в укрепление братских связей и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также «правое дело АР по обеспечению своей территориальной целостности и суверенитета».

Байрактар поделился новостью в своем аккаунте в Twitter, выразив благодарность президенту Алиеву. «Я вместе со своим отцом Оздемиром Байрактаром и братом Халуком Байрактаром очень горжусь тем, что был награжден орденом «Карабах» уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», – говорится в публикации.

Техдиректор Baykar добавил, что они будут продолжать работать во имя общего будущего «одной нации, двух государств».

Орден «Карабах» присуждается военнослужащим и мирным жителям, сыгравшим роль в восстановлении азербайджанского контроля над оккупированными территориями Нагорного Карабаха.

41-летний Сельчук Байрактар окончил Стамбульский технический университет в 2002 году. Он имеет степень магистра Пенсильванского университета и Массачусетского технологического института, а также докторскую степень Технологического института Джорджии.

Производимые компанией Baykar и прославившиеся на весь мир дроны Bayraktar TB2 сыграли значительную роль во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе между Армений и Азербайджаном. По мнению многих военных экспертов, турецкие боевые беспилотники внесли существенный вклад в победу Баку, что подтолкнуло ряд стран, в том числе и США, к переосмыслению своей военной тактики.

Так, например, в Соединенных Штатах оценили турецкую разработку, и в данный момент военные эксперты страны выносят для себя уроки из карабахского конфликта, говорится в статье, опубликованной накануне в американском журнале Foreign Policy. Беспилотники внесли солидный вклад в нейтрализацию системы ПВО и тяжелой бронетехники Армении в ходе войны в Карабахе, и на фоне такого успеха развитые страны вынуждены изменить свою уже малоэффективную военную тактику, отмечают авторы статьи.

Как подчеркнул полковник Скотт Шоу, командующий Группы ассиметричной войны (Asymmetric Warfare Group) ВС США, после того как осенью прошлого года Азербайджан разбил Армению, стало очевидно: американские военные больше не обладают монополией в воздухе в противостоянии с серьезными противниками. Более того, теперь государства с относительно невысоким ВВП или сравнительно небольшими по численности ВС могут приобрести готовые к применению передовые военно-воздушные системы.