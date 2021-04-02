Скандал вокруг певицы Manizha (Манижа Сангин), которая представит на международном песенном конкурсе «Евровидение» Россию, может стать пищей для противников России, предупредил имам-мухтасиб Московской области Дауд Мухутдинов в беседе с РИА «Новости».

Победа Manizha на отборе на конкурс по результатам зрительского голосования была воспринята некоторыми в штыки. Критикуют как песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой певица выступит на в Роттердаме, так и ее внешность и происхождение – девушка в раннем детстве переехала в Россию из Таджикистана.

По словам имама, ситуация должна быть урегулирована таким образом, чтобы недруги России не использовали происходящее для обвинений страны в ущемлении прав человека по национальному признаку.

Мухутдинов несмотря на то, что, по его мнению, религиозным деятелям не следует вмешиваться в музыкальную сферу, все же посоветовал певице заменить песню, вызвавшую неоднозначную реакцию в обществе.

При этом он добавил, что как певица Manizha талантлива и артистична, и этому следует отдать должное.

Ранее в РПЦ возмутились песней Russian Woman и заявили, что для международного конкурса не должны выбирать произведения, которые вызывают возмущение у «сограждан женского пола» и «унижают женское достоинство».

31 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и предложила запросить у «Первого канала» информацию о процедуре голосования. «Как-то все очень странно, мягко говоря», – удивилась Матвиенко. Первый канал в ответ сообщил, что готов предоставить спикеру Совфеда все необходимые данные.

Кроме Manizha, в числе претендентов на участие в «Евровидении» от России были Антон Беляев с группой Therr Maitz и группа 2Маши. Группа Little Big, номинированная на участие в прошлом году, отказалась от участия в конкурсном отборе на 2021 год.