К 2035 году в системе питания во всем мире произойдут крупные перемены: 11% животных белков, будь то мясо, яйца, молоко и молочные продукты, заменят продукты из так называемых альтернативных белков (АБ), говорится в совместном исследовании компаний Boston Consulting Group и Blue Horizon Corporation. При этом если правительства развитых стран «начнут усиленно стараться» (т.е. отучать своих граждан употреблять мясо), то доля АБ вырастет до 22%.

Под альтернативными белками имеются в виду искусственно выращенное в пробирке мясо, «соевые и гороховые заменители мяса», а также еда из насекомых. Авторы исследования выяснили, что пока в развитых странах лишь 11% населения готово есть такой продукт.

«В исследовании говорят, что один из путей «трансформации» – сделать продукты из АБ дешевле, чем натуральные. Методы понятны: за счет того же «климатического налога» на красное мясо сделают так, что килограмм говядины будет стоить $100 за кг, а кг «колбасы» из тараканов – $10», – утверждает автор Telegram-канала «Толкователь».

Ранее стало известно, что россияне в ближайшем будущем смогут употреблять в пищу мясные и хлебобулочные изделия из белка насекомых. Как рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин, в ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом, например, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. «Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», – заявил эксперт.

Зюзин напомнил, что в таких странах, как Китай, Таиланд, Индия и Мексика, уже используют продукты из насекомых, так как этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами. В России же, по его словам, насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных предприятиях.