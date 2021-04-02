В работе апрельской конференции, как ожидается, примут участие не только страны-участники мирного урегулирование ситуации в Афганистане (США, Россия, Китай, Индия, Пакистан, Иран), но и представители афганской власти и оппозиционного ей движения «Талибан». В Кабуле не скрывают надежд на то, что эта встреча станет важной вехой на пути к достижению мира в стране и поможет развязать узел нерешенных проблем.

Мир в обмен на вывод войск

Основной трудностью в процессе мирного урегулирования ситуации в Афганистане является нежелание властей допустить талибов в парламент и в правительство Афганистана.

Как известно, в 2020 году администрация президента США Дональда Трампа выступила за полный вывод американского военного контингента из Афганистана. Правительство США и движение «Талибан» подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому НАТО выводит свои войска из Афганистана в течение 14 месяцев, то есть до мая 2021 года. Со своей стороны, талибы пообещали начать мирные переговоры с афганским правительством и не допустить, чтобы страна стала базой для международных террористов.

В Кабуле без энтузиазма восприняли эту договоренность. Там опасаются, что этот шаг создаст огромные проблемы для безопасности страны. Во избежание этого Белый Дом призывает правительство Афганистана пойти на уступки талибам и интегрировать их во власть. США также осознают, что даже при условии продолжения финансовой помощи афганским силовикам «Талибан» может быстро добиться «территориальных выгод». Движение уже контролирует большие территории сельской местности страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в письме президенту Афганистана Ашрафу Гани призвал сформировать переходное правительство с участием двух сторон – нынешних властей и «Талибана», а затем провести выборы в стране. Как сообщает BBC, который получил копию письма Блинкена, госсекретарь заверил Кабул, что Вашингтон не принял решения о том, следует ли придерживаться запланированного вывода американских войск (2500 военнослужащих) к 1 мая. Вместе с тем Америка призвала президента Гани проявить «безотлагательную решимость». Главный международный корреспондент BBCЛиз Дусе описывает письмо президенту Гани как «грубое», а также считает его попыткой «усилить давление» на афганское правительство и Талибан.

За что выступает Анкара?

«Основная цель Турции – это прекращение кровопролития в Афганистане и последующий за этим досрочный и справедливый мир, достижение которого возможно только при участии самих афганцев». Об этом агентству Anadolu заявил представитель МИД Турции Реза Хакан Текин, который участвовал в заседании представителей России, КНР, США и Пакистана по содействию межафганскому процессу. Турция присутствовала на консультациях в качестве почетного гостя.

Текин напомнил, что межафганские переговоры ведутся на основе соглашения между США и движением «Талибан», но сейчас необходимо переходить на новый уровень.

«Соглашение между США и движением «Талибан» должно составить основу переговоров, однако сейчас мы нуждаемся в мирном соглашении между конфликтующими сторонами в Афганистане. То есть это соглашение было лишь шагом на пути к окончательному урегулированию афганского конфликта», – добавил дипломат.

В Анкаре настаивают на том, что для установления мира в Афганистане необходимо примирение прежде всего между самими афганцами. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ради достижения результатов стамбульской встречи Анкара отправила «Талибану» месседжи о прекращении огня.

Эти сигналы не остались незамеченными в Кабуле. Спикер МИД Афганистана Гран Хевад сказал «Голосу Америки», что Турция является дружественной страной, и в прошлом она не раз выражала желание стать площадкой для мирных переговоров по Афганистану. А ранее президент Гани отмечал, что Турция является сильным государством региона, и подчеркивал особую роль Анкары в достижении мира и согласия в Афганистане.Особое место в сердце турок

Афганистан не случайно желает опереться на Турцию. Отношения между Кабулом и Анкарой имеют прочную основу и долгую историю. 1 марта этого года им исполнилось 100 лет. В 1921 году был подписан афгано-турецкий договор о союзе, согласно которому страны обязались оказывать помощь друг другу в случае нападения на одну из сторон, а также установили дипломатические отношения. В связи с этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «Афганистан всегда занимал особое место в сердце турецкого народа». Он добавил, что две страны имеют общие исторические и культурные ценности.

Турция выделяет огромные средства на помощь Афганистану. С 2004 года Анкара потратила около 1,1 млрд долларов, и на сегодняшний день это одна из самых крупнейших программ иностранной помощи, осуществляемых Турцией. В реконструкции и восстановлении страны широко задействованы турецкие гуманитарные организации. TİKA – Турецкое агентство развития и сотрудничества – c 2005 года осуществило в Афганистане 1300 проектов. Среди них, какзаявилкабульский координатор агентства Зюхдю Чал, 375 проектов касаются сфер образования, 258 – сектора здравоохранения, 159 проектов относятся к социально-культурной сфере и 88 проектов направлены на оказание помощи вынужденным переселенцам, нуждающимся семьям и людям с инвалидностью.

Управление религиозными делами Турции (Diyanet) в январе 2021 года раздало продовольственную помощь 2 тысячам афганских семей в городе Мазари-Шариф. Одним из крупнейших проектов Diyanet является строительство колодца в одноименной провинции. Отсутствие воды – одна из острых проблем местного населения. Люди выстраиваются в длинные очереди и вынуждены по полтора часа ждать подачи воды. Новый колодец с 20-тонным резервуаром сможет удовлетворить не только потребности местных жителей, но и одной государственной школы и медицинского учреждения. Из-за отсутствия электричества в регионе подача воды в колодце глубиной в 160-220 метров будет осуществляться с помощью восьми солнечных батарей в течение 24 часов.

Специалисты из TİKA, Управление религиозными делами Турции и полицейские из отряда специального назначения в провинциях Джаузджан и Сари-Пуль построили и реконструировали спортивные объекты, улучшили техническое оснащение административных и образовательных учреждений. В 2006 году Турция получила право на создание команды по восстановлению провинции Вардак. В результате было реализовано 200 проектов, касающихся реформ системы образования, здравоохранения, развития инфраструктуры. Турками был построен Центр по подготовке и обучению полиции, налажено выращивание овощей и фруктов на экспорт в другие провинции, что позволило покончить с производством опиумного мака.

Как заявил директор кабульского отделения Института Юнуса Эмре (организация, которая занимается популяризацией турецкого языка и культуры) Сельджу Доган, в афганских университетах турецкий является наиболее предпочтительным иностранным языком после английского.

«Среди 40 стран мира, где мы проводим экзамен на знание турецкого языка (TYS), Афганистан занимает второе место после Азербайджана по числу лиц, подающих заявку. Это показатель того, насколько турецкий язык развит и пользуется популярностью в Афганистане», – сказал он агентству Anadolu.Тройственный союз

Афганистан играет особую роль в сложившемся союзе Турции и Пакистана. Еще в 2007 году три станы создали «Группу Триалог», а в 2014 году провели трехсторонний саммит на уровне глав государств. Турция выступает на стороне Пакистана в вопросе Кашмира, а турецко-пакистанский союз делает неизбежным усиление Турции в афганском вопросе.

Турецкий политолог Энгин Озер в статье для «Новой Газеты» отмечает, что с окончательным выводом из Афганистана американских войск остающуюся пустоту способен заполнить турецко-пакистанский тандем.

«В центральных (Кабул) и северных регионах страны (Мазари-Шариф), жители которых говорят на тюркских диалектах, стабильность может поддерживаться за счет расширения зоны ответственности турецкой армии. В свою очередь, пакистанская армия может делать то же самое в южных и восточных (пуштунских) регионах Афганистана (Кандагар, Нангархар и т.д.)», – считает Озер.

Стоит отметить, что Турция имеет в Афганистане свой воинский контингент в рамках сил НАТО (ISAF). Однако президент Эрдоган еще в 2015 году заявил, что его страна готова вывести свои войска из Афганистана, как только этого потребует официальный Кабул. Турецкая военная миссия в ISAF не участвует в боевых действиях на территории Афганистана и не имеет боевых потерь в этой стране.

Анкара, Исламабад и Кабул проявляют солидарность и в ряде вопросов международной политики. Три государства во время Карабахской войны 2020 года безоговорочно поддержали Азербайджан в его борьбе за освобождение своих земель. Афганистан, как и Пакистан с Турцией, с первых дней войны требовалот Армении прекратить оккупацию Нагорного Карабаха, а премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил о готовности оказать военную поддержку Азербайджану.Мечта о мире и стабильности

27 марта официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел во дворце Долмабахче в Стамбуле переговоры со специальным представителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также подготовку к запланированной в турецком мегаполисе конференции по урегулированию конфликта в этой стране. Калын и Халилзад выразили надежду, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу. Они сошлись во мнении, что «устойчивый мир в Афганистане возможен лишь при наличии всеобъемлющего и устойчивого политического урегулирования».

Доверие сторон афганского конфликта («Талибан, «Северный альянс» и пр.) Турции делает ее идеальным кандидатом для посредничества в возобновленном процессе урегулирования конфликта. Пакистанский журналист Касвар Класра в интервью Daily Sabah заявил, что Анкара поддерживает тесные связи с Рашидом Дустумом (глава «Северного альянса»), группами Абдуллаха Абдуллы (бывший премьер, имеющий своих сторонников в нынешнем правительстве страны), Ашрафа Гани и племени Карзай (выходцем которого был президент Хамид Карзай).

«Все эти составляющие делают Турцию единственной державой в мире, которая может претворить мечту о мире и стабильности в Афганистане в реальность», – сказал он.