Российские правозащитники опубликовали доклад «Десять страшных лет. Нарушения прав человека и гуманитарного права во время войны в Сирии». Исследование опирается на более чем 150 интервью со свидетелями и пострадавшими сирийцами, которые бежали от войны в Ливан, Иорданию, Турцию, Германию, Бельгию, Нидерланды и Россию.

Документ был подготовлен при участии правозащитного центра «Мемориал», «Молодежного правозащитного движения», председателя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганнушкиной и юриста «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александра Горбачева. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале «Мемориала».

Причастными к нарушениям прав человека правозащитники назвали все стороны конфликта, но значительную часть нарушений связали с действиями режима Башара Асада.

По мнению авторов доклада, российское общество недостаточно информировано о конфликте, в котором Россия играет ключевую роль: «Для большинства жителей России главным источником новостей о Сирии являются государственные СМИ, а они в основном рассказывают о страданиях мирного населения от действий террористов и антиправительственных вооруженных групп оппозиции, но при этом молчат о военных преступлениях и вопиющих систематических нарушениях прав человека, которые совершает сирийское правительство».

Пытки

Ни одна правозащитная организация так и не смогла установить точное число погибших в сирийских тюрьмах людей. Human Rights Watch в 2018 году посчитала, что с 2011 года более 90 тысяч сирийцев пропали без вести после задержания официальными силовыми структурами.

Чаще всего людей, подозреваемых в оппозиционной деятельности, задерживали дома, на работе или просто на улице. С этого момента связь с человеком пропадала на месяцы или даже годы. Сначала он содержался в полицейском участке, затем переводился в военную тюрьму. Задержать могли кого угодно. В дальнейшем узников подвергали избиениям и пыткам вне зависимости от пола и возраста.

«Во время допросов стали бить, как я предполагаю, металлической трубой. После этого нас всех вернули в камеру, где мы находились еще неделю, – рассказала девушка, задержанная в возрасте 17 лет прямо в школе. – Новые допросы были уже совсем другими. Нам угрожали: что снимут платки, что изнасилуют. Начали трогать руками. И так продолжалось два месяца: они требовали, чтобы мы все рассказали».

Другой бывший заключенный говорил, что в сирийской тюрьме люди сходили с ума. «В Дамаске мы видели все, все ужасы. Нас было 100 человек в комнате 5 на 5 [метров]. Когда ночью спали, спали на боку, да и то по очереди ­– кто-то стоял, а потом менялись. Там люди просто сходили с ума, ходили в туалет под себя», – вспоминал мужчина.

Тех, кто жаловался на еду, условия содержания или нехватку лекарств, могли убить: «Диабетик сказал, что ему нельзя есть рис, нет ли возможности ему давать булгур. Его избили очень жестоко, а потом месяц всю камеру [почти] не кормили. А диабетик умер».

Немолодая женщина, учительница по профессии, родила преждевременно во время допроса с избиениями. Другие узники услышали плач новорожденного, который затем резко оборвался. Потом до них донесся истошный крик матери: «Зачем вы убили моего ребенка?!». Свидетельница, рассказавшая эту историю после бегства из Сирии, больше никогда не видела учительницу в живых.

Рассказывая о пытках, бывшие заключенные чаще всего перечисляли избиение пластиковыми шлангами и металлическими трубами, пытки электрическим током, избиение тяжелыми предметами человека, скрюченного с использованием резиновой шины, и так называемый «немецкий стул»: «Руки за спиной, ноги – к ножкам – и заставляют прогибаться назад. Многие погибали так из-за перелома спины».

По словам одного из опрошенных сирийцев, он тоже прошел через пытку «немецким стулом», во время которой дважды терял сознание.

В редких случаях тело умершего заключенного выдавали родственникам, но в качестве причины смерти был указан «инсульт» или «сердечный приступ». Оценить масштабы пыток и смертей в тюрьмах стало возможно в 2014 году, когда из страны сбежал штатный фотограф-криминалист военной полиции, который лично фотографировал тела умерших заключенных и задержанных и участвовал в составлении архива с тысячами других аналогичных фотографий. Всего ему удалось вывезти с собой более 50 тысяч снимков, на которые затем опирались США при разработке санкционного пакета под названием «закон Цезаря».

Массовые изнасилования

Охранники тюрем также использовали в качестве пыток сексуальное насилие. Иногда его применяли на глазах у родственников жертв. «Мою подругу раздели перед ее братом и отцом, издевались над ней, чтобы они признались в причастности к оппозиции. В таких случаях мужчины ломались», – рассказала одна из бывших заключенных.

Чаще всего женщины не решаются рассказывать о сексуальном насилии, поскольку в сирийском обществе это считается несмываемым позором. Одна женщина пропала в 2015 году, когда вышла в магазин. Через несколько месяцев она вернулась сама. Ее тело было покрыто следами побоев и ожогами от сигарет. Она рассказала, что солдаты Асада схватили ее и отвезли в отдел. «Каждый вечер военные выбирали одну или двух женщин среди узниц и насиловали группой», ­– добавила она.

Спустя 25 дней после возвращения женщина умерла, «не смогла пережить произошедшего с ней». «Она не обращалась за медицинской помощью, боялась выходить из дома, муж и родные отвернулись от нее. Поддерживали только дети», – пишут правозащитники.

Сексуальному насилию подвергались и мужчины. Сирийский юрист, работавший с жертвами пыток, рассказала, что из 400 опрошенных ею каждый четвертый рассказал об изнасилованиях. В 2018 году международная комиссия ООН отчиталась, что сотрудники сирийских правительственных сил не только знали о сексуальном насилии, но и, веротяно, отдавали приказы применять этот методы давления на задержанных.

Бомбежки

Мирное население Сирии годами подвергалось не только репрессиям, но и страдало от боевых действий. По данным Amnesty International, только с 2011 по 2014 год под обстрелами могли погибнуть более 200 тысяч гражданских лиц. А в 2015 году в войну вступили США и Россия, после чего количество обстрелов значительно увеличилось.

Отдельно правозащитники подчеркивают, что режим Башара Асада регулярно обстреливал больницы. По утверждению организации Medecins du Monde, к моменту перехода Восточного Алеппо под контроль Асада в конце 2016 года в городе не осталось ни одной действующей больницы. С начала войны по февраль 2020 года международная организация «Врачи за права человека» задокументировала 595 нападений как минимум на 350 медицинских учреждений, причем более 90% из них были осуществлены сирийскими правительственными войсками и их союзниками, включая негосударственные ополченческие формирования и российские вооруженные силы.

Некоторые больницы были атакованы несколько раз, несмотря на передачу их координат воюющим сторонам. «Эти факты могут свидетельствовать об умышленном характере атак», – пишут правозащитники.

Применение химоружия

В ходе войны в Сирии неоднократно применялось химическое оружие. С 2012 по 2018 года международные организации насчитали до 300 с лишним химатак. Самой серьезной стала атака с применением зарина в Восточной Гуте в 2012 году. А в марте 2017 года в результате очередной атаки от отравления погибло почти 100 человек.

Последствия атаки зарином правозащитникам описал врач из Гуты: «Сначала у людей исчезает зрение, потом они задыхаются, изо рта пена, наступает паралич. Я видел тридцать детей – они лежали мертвые, но их продолжали обливать водой». У медиков не было необходимого опыта, а хоронить пострадавших начали, не удостоверившись в их смерти.

«Мы это поняли поздно, когда спустя 48 часов пришли в себя два человека, которых мы считали мертвыми», – добавил врач.

Голод

Жители многих населенных пунктов находились в условиях блокады и страдали от голода. «Были случаи, когда человек менял машину на еду для ребенка. Мебель не продавали – ее жгли и этим грелись. Ели кошек, черепах. Весной – траву ели», – рассказал один из сирийцев.

По словам члена правозащитного центра «Мемориал» Екатерины Сокирянской, около 1,5 млн сирийцев пережили длительные блокады. Сокирянская процитировала девушку из района Ярмук: «Люди были в панике. Не описать их состояния. Дети были без обуви, голодные, просто какие-то привидения. Полный кризис. Люди хотели есть. Мы заходили в дома тех, кто их покинул, мы искали еду. Мы начали в помойках рыться, это было ужасно. Представьте, вы идете по улице, а там люди от голода падают в обморок. Я помню, люди стояли перед магазинами и просто смотрели на картинки еды. <…> Мы стали есть собак и кошек. Я съела кошку. Ее звали София. Я никогда-никогда не смогу этого забыть».

Причем военные Асада специально организовывали блокаду, чтобы вынудить жителей территорий, подконтрольных оппозиции, покинуть эти районы. «Представьте, вы идете по улице, а там люди от голода падают в обморок... Я помню, люди стояли перед магазином и просто смотрели на картинки еды, они стояли и смотрели, они мечтали... Все мы, когда шли спать, мечтали о еде», – рассказала одна женщина.

Через различные формы блокады прошло 10% населения Сирии, подсчитали правозащитники.

Миграционный кризис

Возникший в результате войны миграционный кризис стал самым масштабным после Второй мировой войны. Больше всех беженцев приняла Турция – более 3,6 миллионов человек, Ливан – около 1 миллиона, Германия – 790 тысяч и Иордания – около 700 тысяч.

Россия за девять лет предоставила защиту 4,5 тысячи человек, причем одномоментно в РФ не находилось более двух тысяч беженцев из Сирии.

Начиная с 2014 года, когда число беженцев во всех странах начало резко расти, в России число тех, кому удалось обратиться за статусом беженца или временным убежищем, резко снизилось. По состоянию на 1 октября 2020 года в России было два беженца из Сирии, еще 370 получили временное убежище.