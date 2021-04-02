Стоимость некоторых авиаперелетов внутри России в апреле-июне подскочила на 15-120% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны – на 121%, Томск – на 91%, Нижнекамск – на 88%, Чебоксары – на 46%. Кроме того, заметно выросла цена перелетов из Сочи в Пермь (на 58%) и из Новосибирска в Нижневартовск (41%).

Стоимость билетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар выросла на 30–36%. Более чем на 15% выросли цены на рейсы из Москвы в Сочи, Симферополь, Калининград.

При этом остаются направления, где авиабилеты дешевеют. Согласно данным аналитического центра «Туту.ру», средний чек сократился более чем на 30% на направлениях из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Самару, Воронеж, Челябинск, Саратов, Пермь, а также из Москвы в Ижевск, Ставрополь, Оренбург, Орск, Горно-Алтайск.

В пресс-службе Министерства транспорта РФ сообщили, что информация, представленная на сайтах агрегаторов авиабилетов, «не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел».

В ведомстве заявили, что цены на некоторые маршруты из Москвы по сравнению с 2019 даже снизились. Речь идет об июньских перелетах из столицы в Ростов-на-Дону, Томск, Сыктывкар, Нижнекамск, Екатеринбург, Новосибирск и Кемерово.

«Снижения подтверждают «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7. Аналогичные снижения подтверждают большинство авиаперевозчиков. Подобные некорректные заявления мы наблюдаем каждый год перед наступлением сезона отпусков», – добавили в Минтрансе.