ПОЛИТИКА
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Новые доказательства переброски российской техники к украинской границе?
Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщает о новых подтверждениях переброски к украинской границе российской военной техники с закрытыми номерными знаками. CIT опирается на два видео, которые сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, недалеко от границы РФ и Украины. #Украина #граница #Донбасс
Новые доказательства переброски российской техники к украинской границе? / Others
4 апреля 2021 г.
Истории
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