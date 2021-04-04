Новые доказательства переброски российской техники к украинской границе?

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщает о новых подтверждениях переброски к украинской границе российской военной техники с закрытыми номерными знаками. CIT опирается на два видео, которые сняты в районе Ростова-на-Дону на трассе М4, недалеко от границы РФ и Украины. #Украина #граница #Донбасс