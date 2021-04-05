Турецкий Красный Полумесяц в рамках проекта по строительству жилья для беженцев в сирийской провинции Идлиб сдал почти 1290 готовых домов, сообщает Anadolu.

На торжественной церемонии в районе Сармада ключи вручили 748 семьям. В 540 домах продолжаются косметические работы.

Также в новом жилом районе соорудили детскую игровую площадку и оздоровительный центр.

Выступая на церемонии сдачи домов, глава Красного Полумесяца Турции Керем Кынык заявил: «Программа, начатая по инициативе нашего президента при поддержке всех гуманитарных организаций страны, помогла сделать еще один шаг на пути к решению жилищной проблемы в регионе».

Кынык отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган внимательно следит за проектом строительства жилья для сирийцев, пострадавших от гражданской войны.

«Президент выступил с предложением после того, как он увидел, в каком состоянии тут живут семьи с детьми: ноги в грязи после дождя, единственное укрытие ­­– оливковые деревья. «Обеспечьте защиту этим людям, дайте им кров, чтобы им было где укрыться от дождя. Спасите ноги этих людей от грязи», – сказал он», - добавил Кынык.

Глава Красного Полумесяца также поблагодарил министра внутренних дел Сулеймана Сойлу и неправительственные организации за поддержку проекта.

Всего в рамках проектах будет построено 5 тысяч домов по 38 квадратных метров. В каждом из них будут две комнаты, кухня, туалет и душевая. Также предусмотрено строительство школы на 22 классные комнаты.

В рамках операции по оказанию гуманитарной помощи, начатой Турецким обществом Красного Полумесяца в Сирии, в Идлиб было отправлено 24 456 автомобилей с гуманитарной помощью на 2 миллиарда турецких лир.

2,5 миллиона нуждающихся получили примерно 261 миллион единиц продуктов питания, 70 тысяч хозяйственных принадлежностей, 10 миллионов предметов гигиены и 82 миллиона непродовольственных товаров.

Более 3,2 миллиона предметов одежды были розданы более чем 540 тысячам человек в магазинах Турецкого Красного Полумесяца Sevgi Butik, расположенных в провинции Идлиб.

Ежедневно в двух пекарнях региона изготавливается 25 тысяч буханок хлеба, которые раздают беженцам в 101 пункте, в дополнение к 10 лагерям и 13 детским домам под руководством Красного Полумесяца.