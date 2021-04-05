ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» подала иск в отношении шестилетней жительницы Новосибирской области Полины Шевелевой, говорится в карточке разбирательства на сайте Колыванского районного суда.

От ребенка энергетики требуют оплатить долг за теплоснабжение в размере 26 тысяч рублей, «унаследованный» от мамы. Женщина умерла от осложнений гриппа в 2016 году. Наследниками долей в квартире стали ее мать Наталья, бывший муж и маленькая Полина.

«В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: «А кто такая Полина Павловна?». А Полине Павловне – шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку», – рассказала журналистам бабушка девочки.

В итоге в суде ребенка представляет родной дядя Роман Шевелев, так как денег на адвоката у семьи нет. Мужчина обращался за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и районному прокурору, но они пока ему не ответили. В карточке дела по-прежнему нет информации о вступлении в дело омбудсмена или прокурора.

Это не первый подобный случай в России. Ранее стало известно, что в Ставропольском крае суд оштрафовал семилетнего Макара Перевощикова за неуплату коммунальных платежей. Всего размер долга составил 565 рублей, плюс необходимо компенсировать государственную пошлину в размере 200 рублей.