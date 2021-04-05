Уральская бизнесвумен Гузель Санжапова, основавшая интернет-магазин Cocco Bello Honey, получила премию GQ Super Women в номинации «Бизнес online» за возрождение деревни Малый Турыш.

«Гузель выполняет важную гуманистическую миссию – основав собственную марку, она не только зарабатывает сама, но и создает рабочие места для целой деревни», – отметили в журнале, который не раз признавался самым влиятельным в мире.

Санжапова десять лет назад переехала из Екатеринбурга в Москву, где окончила факультет мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вместо карьеры дипломата девушка предпочла семейное дело и развитие потенциала родной деревни.

Малый Турыш – полузаброшенная татарская деревня на границе Свердловской области и Пермского края в 200 км от Екатеринбурга. Только 16 из 22 изб являются жилыми. Из всех благ цивилизации – только асфальтированная дорога на Красноуфимск, оставшаяся в наследство от советского времени.

В 2013 году Гузель, чьи родители живут в этой деревне, решила продвигать семейное дело – пасеку – на столичных рынках. В Малом Турыше производятся продукты на основе меда с добавлением ягод, орехов и пряностей, а также чайные сборы. Их поставляют под брендом «Cocco bello» (с итальянского – «великолепный кокос») в Санкт-Петербург и Москву. Через пять лет оборот бизнеса составил ₽16,5 миллионов.

При поддержке Санжаповой в деревне также запустили производство для магазинов IKEA. Местные жители сшили лимитированную коллекцию, в которую вошли чехлы для подушек и держатели для карт.

Церемония вручения премий GQ Super Women состоялась 2 апреля в Школе современной пьесы в Москве. Всего в этом году статуэтки получили 12 женщин, среди которых актриса театра и кино Виктория Исакова («Кино и театр»), глава Ростуризма Зарина Догузова (Специальная номинация от BOSS «BOSS Woman. Внутренняя сила») и оперная певица Аида Гарифуллина («Музыкальное искусство»).