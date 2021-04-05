Иван Кузнец, называющий себя близким другом совершившего суицид протоиерея Русской православной церкви Андрея Немыкина, утверждает, что священник покончил с собой из-за нищеты, а не онкологии, как было заявлено ранее.

По мнению Кузнеца, рака у настоятеля храма Дмитрия Донского не было, он болел диабетом. Мужчина также рассказал на своей странице «ВКонтакте», что Немыкин должен был платить епархиальный взнос ₽90 тысяч ежемесячно, но собрать столько в маленьком приходе было невозможно. В декабре священник якобы взял кредит на погашение задолженностей по зарплатам сотрудникам храма.

«Да, у бати были и личные проблемы, но все они истекали из многолетней нищеты, несмотря на то, что протоиерей Андрей Немыкин являлся руководителем епархиального отдела по работе с вооруженными силами и правоохранительными органами, преподавателем Донской духовной семинарии, духовным наставником Внутренних войск ЮФО», – написал Кузнец.

Ранее в пресс-службе Донской митрополии официально сообщили, что Немыкин болел раком и принимал сильные болеутоляющие препараты. На слова Кузнеца в РПЦ пока никак не отреагировали.

3 апреля протоиерей Андрей Немыкин покончил с собой. Рядом с телом 55-летнего священника обнаружили предсмертную записку, в которой он написал о невыносимых болях из-за онкологического заболевания, и наградной пистолет, который он получил за службу в Чечне. Священник был в полном облачении и с боевыми наградами.

В Церкви его поступок назвали ошибкой. Православная церковь считает самоубийство непростительным смертным грехом. Над священником было запрещено проводить отпевание, его нельзя поминать в литургии.

Немыкин в разные годы являлся настоятелем нескольких храмов в Ростовской области. В последнее время протоиерей служил в храме Донской иконы Божией матери в Новочеркасске. Во время боевых командировок в Чечню Немыкин получил контузию.