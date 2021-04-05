На российско-китайской границе возникли километровые пробки на прием российских грузов, включая уголь и лесную продукцию. Объем пропуска автомобильного и грузового транспорта через границу с КНР сократился на 70%, сообщает ТАСС.

Все это произошло из-за ограничения приема грузов из России через погранпереходы Забайкальск – Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор: Китай разворачивает каждый третий поезд.

«Фактические объемы передачи отличаются в меньшую сторону не только от параметров, заявленных РЖД на основе заявок грузоотправителей, но и от объемов, согласованных китайской стороной. Прием поездов на пограничных переходах обеспечивается на уровне 68% от согласованных сторонами размеров передачи», – рассказал представитель РЖД.

В некоторые дни прием поездов сократился почти на 50%, в то время как по согласованной норме через пограничные переходы Забайкальск – Маньчжурия и Наушки – Сухэ-Батор должно проходить 22 поезда. Реально пропускается всего 13 составов.

По информации РЖД, возникшие сложности с вывозом лесной продукции связаны с повышенными требованиями, предъявляемыми к ней контрольно-надзорными органами КНР.

В разговоре с журналистами в конце января замгендиректора РЖД Алексей Шило объяснил, что китайская сторона задерживает поезда в связи с проверками из-за эпидемиологической ситуации. Представитель «Китайских железных дорог» в Москве от официальных комментариев отказался.

По той же причине с серьезными проблемами ранее столкнулся рынок рыбной продукции Дальнего Востока. Китай заблокировал поставки, и теперь российские власти пытаются в срочном порядке решить проблему с реализацией продукта – в регионе нет мощностей для его переработки.

Китай – основной потребитель российской рыбы, прежде всего добываемой на Дальнем Востоке. На него приходится свыше 60% ее экспорта. В 2019 году РФ поставила в КНР 1,2 миллиарда тонн продукции на 3,3 миллиарда долларов.

Новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков уже предложил построить сеть рыбных заводов от Камчатки до юга Приморья, но срок реализации проекта может быть слишком долгим.

6 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить долгосрочные договоры на поставки угля на восточном направлении. Для этого, по его словам, необходимо заключить соответствующие контракты между РЖД и основными грузоотправителями, угольными компаниями, чтобы четко зафиксировать, какой поток будет гарантирован на этом маршруте.