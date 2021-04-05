Последние оставшиеся в Йемене тринадцать евреев, изгнанные хуситами из Саны и получившие временное убежище в Египте, не хотят переезжать в Израиль. Они просят предоставить им разрешение на проживание в ОАЭ, передает корреспондент израильского издания «Мако» Шимон Иферган.

По словам беженцев, они знают о жизни репатриантов в Израиле от членов общины, уехавших десять лет назад и вернувшихся обратно в охваченный войной Йемен. «Нам нечего искать в Израиле. Наши предпочли вернуться в Йемен в разгар войны, чем мыкаться в центрах абсорбции, где нет условий и невозможно содержать семью», – цитирует членов общины издание.

Один из источников рассказал израильскому журналисту, что его близкие были глубоко разочарованы приемом в Израиле: власти страны не предоставили им ничего из обещанного и «бросили без крыши над головой и работы». Сейчас эти люди, по его словам, снимают квартиры в Каире и довольны своими условиями. В скором времени они собираются просить убежища в ОАЭ или в других странах, принимающих беженцев.

В конце марта стало известно, что последние еврейские семьи были изгнаны из страны властями хуситов. При этом, несмотря на притеснения во время гражданской войны в Йемене, они отказывались покидать страну. Их отъезд стал условием освобождения Леви Салема Мархаби, который был арестован пять лет назад. Причиной для задержания послужил древний свиток Торы на оленьей шкуре, который вместе с 17 членами еврейской общины Йемена попал в Израиль в марте 2016 года. Беженцев встретил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, он также сфотографировался со свитком. Появившаяся на просторах интернета фотография вызвала возмущение хуситов в Йемене, они обвинили Мархаби в краже артефакта.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Тель-Авив и Дамаск договорились вернуть на родину задержанную в Сирии израильтянку при условии, что правительство Израиля закупит партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и передаст ее сирийским властям. Информация об объемах партии, как отмечает издание, при этом не уточняется.

В феврале на юго-западе Сирии, в районе Эль-Кунейтра, военные задержали молодую женщину, оказавшуюся гражданкой Израиля. Девушка пересекла границу случайно, сообщало агентство режима Асада SANA. Позже выяснилось, что беглянку зовут Дина Коэн, она происходит из влиятельного ортодоксального израильского клана, контролирующего город Модиин-Элит. Израильтянка решила отказаться от традиций и выучила арабский язык, чтобы пересечь «границу» Израиля и сектора Газа. Как она сама утверждает в соцсетях, она отвергает понятие «границ».

После бегства девушки в Сирию представители религиозных партий Израиля потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаньяху вернуть ее домой любой ценой – в противном случае угрожая отказать ему в поддержке на выборах. Тогда Израиль обратился к России с просьбой помочь решить вопрос. 19 февраля израильский премьер сообщил, что президент Владимир Путин помог с возвращением гражданки страны на родину.