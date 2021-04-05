Депутата парламента Молдовы из мести изнасиловали шесть бизнесменов, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ), когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк. Об этом рассказал глава «Нашей партии» Ренато Усатый в эфире телеканала TV8.

Он отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента, заявив, что не желает «ввязываться в эту ситуацию», но заверил, что эта информация соответствует действительности.

МВД России объявило в федеральный розыск Ренато Усатого в июне 2020 года. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы ведомство называет Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих паспорта граждан РФ и Молдовы.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей.

Ранее ему предъявили обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Плахотнюку грозит пожизненное лишение свободы. В Молдове Плахотнюка называли самым богатым и влиятельным человеком в стране. Летом 2019 года его партия перестала быть правящей. После побега олигарха в Молдове инициировали расследование его деятельности. В ноябре 2019-го он был заочно арестован.