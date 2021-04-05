Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал недопустимой декларацию более 100 отставных адмиралов, которые намекнули в открытом письме против правительства на угрозу переворота и подавления народной воли.

«Недопустимо, чтобы 104 адмирала собирались и в один миг распространили подобный документ. Этот акт нельзя считать проявлением свободы слова», – подчеркнул лидер страны в обращении.

Реджеп Тайип Эрдоган указал, что «такие шаги, даже если они исходят от отставных офицеров, являются большим оскорблением для наших доблестных вооруженных сил»: «Такая попытка рассматривается как оскорбление вооруженных сил, покушение на национальную волю, демократию». Президент призвал все оппозиционные партии встать на сторону демократии и воли народа и осудить политическую декларацию отставников.

«Эта акция посреди ночи неприемлема в стране, где были военные перевороты. Никакой отставной военный не может вмешиваться в политические темы. Это не имеет связи со свободой слова. Будь они даже адмиралами, они не имеют права на клевету в адрес нашей доблестной армии. Даже сама эта дискуссия – угроза. Мы не позволим такие вещи, которые бросают тень на армию, ломают ее моральный настрой», – сказал Эрдоган.

Поднимать вопросы, которые можно решить в рамках права, в обращении с намеками на переворот – это прямая угроза конституции, добавил турецкий лидер: «Каждое нападение на демократию в Турции происходило после сообщений в таком стиле». Президент Эрдоган выразил признательность тем, кто «встал на защиту национальной воли и дал ответ на это заявление», ведь «нашим прямым собеседником является наш народ».

«В обращении затронута тема конвенции Монтрё. Из истории мы знаем, что это важная победа для своего времени. Мы продолжаем свою приверженность конвенции Монтрё. Но обращение полностью вышло за пределы этой темы. Связывать канал «Стамбул» с Монтрё – полностью ошибочно. Это проект, который укрепит нашу независимость. Те, кто выступают против него, – самые большие враги Ататюрка и Республики. Благодаря каналу «Стамбул» будет облегчена нагрузка на Босфор, и Турция получит суверенные права за пределами ограничений конвенции Монтрё. У нас нет ни малейшего намерения, ни планов выходить из Монтрё», – заключил президент Эрдоган в обращении.