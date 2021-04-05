Продовольственные магазины в Красноярске ограничили продажи сахара местным жителям до 5 килограммов на руки. Об этом изданию «Версия» рассказали сами горожане. По словам одного из них, в одном из местных супермаркетов ему не позволили купить 10 килограммов сахара, а в другом магазине продали не больше двух.

Как сообщили представители красноярских торговых сетей изданию, они действительно вынуждены были ввести ограничения на продажу продукта. Имеющихся в настоящее время на складе запасов, по их утверждениям, хватит только на несколько недель.

Причиной ограничений называются появившиеся ранее слухи о дефиците сахара, на фоне которых был зафиксирован резкий рост оптовых закупок в большом объеме. Из-за этого было решено не продавать сахар больше установленного количества, чтобы не наступил реальный дефицит.

В марте стало известно, что компания «Русагро», являющаяся третьим в России крупнейшим поставщиком сахара, в конце 2020 года установила оптовые цены на 78% выше, чем в четвертом квартале 2019-го. Отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19, следует из отчета компании.

Если в 2019 году стоимость 1 кг составляла 21,9 рубля, то под конец прошлого года она выросла до 39,2 рубля за 1 кг. Средние темпы роста цен на сахар в 2020 году достигли 7% (29,5 рубля за 1 кг).

Примерно в это же время российское правительство сообщило, что профильные ведомства обсуждают с бизнесом продление сдерживания цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло – до октября. «В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года», – отмечалось в сообщении.