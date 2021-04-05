Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, который широко известен публике по скандалу с домогательствами к журналисткам, а также слухам о родственной связи с бывшим вице-мэра Москвы Владимиром Ресиным, занимает далеко не последнее место в кремлевской дипломатии. Он считается из главных специалистов по связям с иностранными политиками, возит делегации в аннексированный Крым и является главным пропагандистом на международной арене. Среди иностранных гостей, которых Слуцкий приглашает в Москву, зачастую оказываются ультраправые политики, а сотрудники возглавляемого им Российского фонда мира просят гранты у американских сенаторов, выяснили авторы расследования Центра «Досье».

23 января 2018 года начальнику консульского отдела посольства России в Германии Константину Нефедову пришло официальное письмо за подписью Председателя правления «Российского фонда мира» Леонида Слуцкого. Он попросил консула выдать двойные визы на 90 дней двум гражданам Германии – Александру Гауланду и Беатрис фон Шторх. Цель поездки была обозначена как «общественно-политическая».

Александер Гауланд – сооснователь немецкой ультраправой партии «Альтернативна для Германии» (AfD), который известен своими призывами «не забывать о том, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ими гордиться». Беатрис фон Шторх – внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. Она открыто предлагала на заседаниях Европарламента «отстреливать мигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы».

Саму партию часто критикуют за поддержку Кремля, антисемитизм и исламофобию. Она также находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.

В российских СМИ почти не появлялось сообщений об этих гостях, хотя, согласно некоторым данным, Слуцкий устроил Гауланду и фон Шторх встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Позднее Слуцкий утверждал, что визит немецких политиков был согласован с Кремлем.

В расследовании «Досье» отмечается, что расходы на поездки иностранных гостей по приглашению Слуцкого покрывались Российским фондом мира, который он возглавляет с 2002 года. Эта организация – прямой аналог Советского фонда мира, который устраивал пропагандистские мероприятия за рубежом за счет якобы добровольных пожертвований советских граждан, пишут авторы материала.

Современный фонд также существует за счет пожертвований, но никаких сведений об этом в открытом доступе найти нельзя. Одним из меценатов, по данным «Досье», является бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Слуцкий обращался к нему с просьбой выделить фонду 10 миллионов рублей на 2018 год. Кроме того, заместители Слуцкого Анатолий Салуцкий и Елена Сутормина просили гранты на работу одного из проектов фонда у американских политиков.

Однако сотрудничество с РФМ не лучшим образом отразилось на карьере некоторых зарубежных гостей. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в Крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции «Европейская народная партия» при ПАСЕ. А председателю ПАСЕ Педро Аграмунту пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков.

Среди других приглашенных из-за рубежа в Москву высокопоставленных лиц были лидер французского «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший испанский судья Бальтазар Гарсон, который вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и деятельность русской мафии в Испании.

Кроме того, по инициативе РФМ в российскую столицу приезжали еще один член партии AfD Кай Готтшалк, родственник Марин Ле Пен Самуэль Марешаль из «Альянса за Францию», Мишель Ларив и Максим да Сильва. Последние двое являются зачинщиками уличных беспорядков во Франции и активными участниками протестного движения «желтые жилеты», которое государственная пропаганда регулярно использует как пример нестабильности в Европе.

Всего фонд Слуцкого направил несколько десятков приглашений европейским депутатам, членам праворадикальных партий, банкирам и бизнесменам, которые традиционно считаются «друзьями Кремля». Целью их визитов при этом указывалось «участие в переговорах по реализации гуманитарных и благотворительных программ Российского фонда мира».

По сведениям журналистов «Досье», РФМ также оплачивает услуги адвокатов для заключенных за рубежом граждан России. К примеру, адвокат Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, а на защиту обвиненной в шпионаже Марии Бутиной был выделен еще миллион рублей. Помимо этого, в 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов.

В сентябре 2013 года Слуцкий ходатайствовал о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам «Русская инициатива». В числе волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас и члены его музыкального коллектива. Информации о выступлении Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами, говорится в материале «Досье», обнаружить не удалось. Зато музыканта часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпаний и юбилеи приближенных к российской власти магнатов.