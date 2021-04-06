Парижская прокуратура приступила к проверке сообщений о том, что некоторые члены французского правительства проводили тайные ужины в ресторанах в то время, как на подобные мероприятия в стране действует запрет из-за пандемии коронавируса, пишет Le Figaro.

Видео с одного из таких мероприятий, снятое скрытой камерой, показал французский телеканал M6. На нем видно, что гости одного из парижских ресторанов не соблюдают дистанцию и не носят маски, некоторые из них целуются при встрече. Всего на частной вечеринке около 40 приглашенных, в меню – шампанское и икра. Стоимость удовольствия – €220 с человека.

Неназванный организатор тайных ужинов заявил M6, что на них побывало «определенное число министров».

Запись спровоцировала грандиозный скандал: пользователи соцсетей негодуют, а вместе с ними и некоторые члены французского правительства, не участвовавшие в вечеринках. В соцсетях появился хэштег #OnVeutLesNoms («Мы хотим знать имена»). Французская оппозиция заявила, что если это правда, то министры должны уйти в отставку.

Возмущение вызвал тот факт, что чиновники наслаждаются фирменными ужинами, в то время как все рестораны и кафе во Франции закрыты с октября 2020 года, а их владельцы терпят убытки.

Министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр заявил, что «не существует такой вещи, как свободный вход для министров». Глава МВД Жеральд Дарманен потребовал немедленного расследования инцидента и наказания всех виновных.

«Это совершенно неприемлемо, – добавил он. – Каждый день полиция и жандармерия отправляется в рабочие кварталы из-за гигантских барбекю-вечеринок, потому что люди не соблюдают ограничительные меры. Очевидно, что и в самых красивых районах столицы действуют те же правила. Не существует двух типов граждан: тех, у которых есть право на вечеринки, и тех, у кого его нет».

В префектуре полиции Парижа со своей стороны указали, что цель расследования – «установить всех организаторов и участников тайных вечеринок, которые проходили вопреки действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям».

Le Parisien уже сообщила, что организатора тайных ужинов из репортажа телеканала быстро вычислили. Им оказался коллекционер и владелец дворца Palais Vivienne в Париже Пьер-Жан Шалансон.

Шалансон косвенно признал, что именно он является источником информации о министерских обедах. Через своего адвоката он призвал относиться к происходящему «с юмором».

Организаторам подпольных вечеринок во Франции грозит до года тюрьмы и €15 тысяч штрафа. А всем участникам — по €135 за отсутствие масок и еще по €135 за несоблюдение комендантского часа.

С 3 апреля по всей республике действует очередной, третий с начала пандемии, карантин. Жители Франции обязаны соблюдать комендантский час, работают лишь магазины с товарами первой необходимости, школы и детские сады закрылись на три недели.

Франция находится на четвертом месте в мире по числу пациентов с коронавирусом. В стране выявили 4,9 миллиона случаев заражения, 97 тысяч заразившихся умерли